¿Quién es el acusado de drogar y violar a una joven con epilepsia que murió en El Progreso, Yoro?

San Pedro Sula, Honduras. Andrea Paola Murcia Martínez (de 23 años) y quien padecía epilepsia, murió la madrugada del 5 de julio de 2025 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Mario Rivas, en San Pedro Sula, luego de permanecer en coma tras ser presuntamente drogada y abusada sexualmente por un hombre. El caso de Andrea Paola se remonta al jueves 26 de junio de ese mismo año, cuando la joven fue interceptada en el sector de Camalote Arriba, en El Progreso, Yoro, mientras regresaba a su casa después de visitar a una de sus tías en la colonia Rubí Uno, en esa misma localidad.

Según el expediente policial, en el camino se encontró con su atacante, quien, mediante engaños, logró que se subiera al vehículo que conducía con la promesa de llevarla a su vivienda. Sin embargo, durante el trayecto, el hombre le ofreció un jugo de naranja al que, presuntamente, había agregado una sustancia para drogarla.

De acuerdo con la investigación, cuando Andrea Paola estaba bajo los efectos de la sustancia, el individuo la llevó a un lugar solitario, donde presuntamente abusó sexualmente de ella. Posteriormente, la dejó abandonada entre unos matorrales, a un kilómetro de su vivienda, donde un vecino la encontró mientras convulsionaba. Tras ser alertados y observar que la joven no reaccionaba, sus familiares la trasladaron al hospital de El Progreso. Debido a su delicado estado de salud, los médicos tuvieron que intubarla. El martes 1 de julio fue remitida al hospital Mario Rivas, en San Pedro Sula. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según el relato de los familiares sobre la atención médica recibida, una doctora les informó que Andrea Paola había sido drogada y que esto le había provocado graves daños y muerte cerebral. Pese a los esfuerzos por mantenerla con vida, la joven murió la madrugada del 5 de julio de 2025.

¿Quién es el supuesto responsable?

Un año y casi cuatro meses después de los hechos, las diligencias realizadas por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y el Ministerio Público (MP), a través de la Sección de Muerte de Personas Pertenecientes a Grupos Sociales Vulnerables de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida , permitieron identificar al presunto responsable de drogar y abusar sexualmente de Andrea Paola Murcia Martínez. Se trata de Gustavo Adolfo Pavón Matamoros (de 41 años), originario y residente de Tegucigalpa, Francisco Morazán. La orden de captura en su contra fue emitida el 24 de septiembre de 2026 por un juzgado de El Progreso, Yoro.