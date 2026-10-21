Dictan detención judicial a dos agentes de la Daet acusados de tráfico de drogas

San Pedro Sula, Honduras. Dos agentes de la Dirección de División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet) recibieron detención judicial tras ser acusados por el presunto delito de tráfico de drogas agravado, mientras que un tercer funcionario policial continúa siendo buscado por las autoridades.

Los imputados fueron identificados como Ángel Daniel Rodríguez Fuentes y Deyvin Nayin Licona Santos, quienes se presentaron voluntariamente ante los juzgados de San Pedro Sula, acompañados por otros miembros de la Policía Nacional.

Tras las actuaciones judiciales, ambos fueron remitidos a la Dirección de Policía de Fuerzas Especiales, en Tegucigalpa, donde permanecerán bajo custodia mientras continúa el proceso legal.

La audiencia inicial quedó programada para el lunes 26 de octubre a las 10:00 de la mañana, instancia en la que se conocerán los elementos presentados por el Ministerio Público en contra de los dos agentes.

Además del cargo por tráfico de drogas agravado, a Rodríguez Fuentes se le atribuye el presunto delito de tenencia ilegal de munición de uso prohibido.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

En tanto, el tercer agente señalado en el caso no se ha presentado ante la justicia y permanece pendiente de localización por parte de la Policía.

El caso continúa en la vía judicial, mientras las autoridades buscan establecer las responsabilidades individuales de los funcionarios señalados.