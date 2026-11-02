Con sorpresas: Honduras anuncia convocatoria para amistosos ante Emiratos Árabes Unidos y Kuwait

El entrenador de la Selección de Honduras, el español José Francisco Molina, ha brindado este lunes la convocatoria oficial para los compromisos amistosos que disputará durante la fecha FIFA de noviembre, en una gira internacional por Medio Oriente.

Esta nómina de futbolistas representarán a Honduras en los encuentros frente a Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, dos desafíos que permitirán al combinado hondureño continuar su preparación, fortalecer su funcionamiento colectivo y avanzar en la consolidación de una identidad de juego.

Dichos partidos de preparación de la Bicolor catracha se llevarán a cabo el viernes 13 de noviembre contra Emiratos Árabes Unidos en Abu Dabi y el día martes 17 frente a Kuwait en Kuwait City.

La convocatoria marca el inicio de una nueva concentración para la Bicolor, que regresará a la actividad internacional después de su participación en la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf.

La lista presentada por José Francisco Molina trae consigo sorpresas importantes y caras muy esperadas por la afición que busca ver una renovación y mayor competitividad en el equipo. Entre los movimientos más destacados se encuentran los regresos de Julián Martínez y Darlin Mencía, quienes vuelven a vestir los colores patrios para aportar toda su experiencia, jerarquía y desequilibrio en el terreno de juego.

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Otra de las grandes sorpresas de esta convocatoria se da en la portería con la inclusión del guardameta Enrique Facussé. Molina dejó fuera a Luis Ortíz. Asimismo, la juventud se mantiene firme en el equipo tras la ratificación de Mike Arana, la joven promesa del Real España que repite en el listado luego de su actuación en la pasada fecha FIFA del mes de septiembre.

A la par de las buenas noticias y los regresos esperados, también se confirmó una baja sensible que ya se venía manejando en el entorno deportivo nacional en los últimos días, tratándose de Kervin Arriaga, quien finalmente no forma parte de este llamado. Con estas altas y bajas, la Bicolor iniciará una nueva concentración para afinar detalles físicos y mentales antes de emprender el largo vuelo hacia el continente asiático. Tampoco está Cristopher Meléndez ni Clever Portillo de Motagua.

Dentro de las novedades también encontramos a Natanael Martínez, quien pasó de jugar en las burocráticas de Estados Unidos a una convocatoria oficial de Honduras. El joven del Espanyol, Kevin Gyamfi, también es otra de las sorpresas.

Por su parte, Diego Matute, delantero que forma parte del Celta de Vigo, donde compite en la División de Honor juvenil, una de las categorías del fútbol formativo español es una de las grandes novedades para el ataque.