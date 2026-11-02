Alerta en Las Lajas, Comayagua, por quebrada teñida de rojo

Comayagua, Honduras. La coloración rojiza de una quebrada en el municipio de Las Lajas, Comayagua, encendió las alarmas entre los pobladores, luego de que el agua adquiriera un tono similar al de la sangre. Ante la posible contaminación, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) recomendó a los habitantes no consumir ni utilizar el agua de la fuente hasta que se determine si es segura. El fenómeno rojizo comenzó a observarse el sábado en las inmediaciones del barrio Suyapa, donde vecinos alertaron a las autoridades después de notar que el afluente había cambiado repentinamente de color.

La situación generó preocupación por la posible presencia de sustancias químicas en el agua y por el riesgo de que los contaminantes se desplacen hacia otras fuentes hídricas de la zona.

Copeco ordena medidas preventivas

En un boletín informativo, Copeco informó que recibió reportes sobre la presencia de un contaminante en una fuente de agua del municipio de Las Lajas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ante esta situación, la institución recomendó a la población "no consumir ni utilizar el agua de dicha fuente hasta que se determine, mediante la investigación correspondiente, si reúne las condiciones necesarias para su uso seguro".

La entidad también pidió a los habitantes de la zona "abstenerse de consumir esta agua y evitar su uso" mientras se desarrollan las inspecciones y se obtienen resultados que permitan establecer las condiciones de la fuente. Como parte de las acciones previstas, un equipo interinstitucional integrado por personal de la Dirección Nacional de Riesgo Ambiental de Copeco, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) y autoridades locales se movilizaría este lunes 2 de noviembre para inspeccionar el sector e iniciar las evaluaciones correspondientes.

Según el comunicado, estas diligencias permitirán investigar lo ocurrido y determinar, con base en criterios técnicos, si el agua puede utilizarse de manera segura para el consumo humano y otros fines.

Alcalde atribuye el color rojo al lavado de barriles

El alcalde de Las Lajas, Manuel de Jesús Urbina, explicó que la coloración rojiza estaría relacionada con el lavado de barriles que presuntamente contenían pintura y otros productos químicos. De acuerdo con la versión del edil, el rebalse de una fosa de desagüe habría ocasionado que los residuos llegaran hasta la quebrada del barrio Suyapa. La situación habría ocurrido en un establecimiento de lavado de vehículos, conocido como carwash, donde se habrían limpiado los recipientes. Sin embargo, la causa exacta de la coloración y la composición de las sustancias presentes en el agua deberán determinarse mediante las investigaciones correspondientes.

Preocupa posible contaminación del río Yunque