Rusia recuerda que Trump seguirá en el poder y marcará política exterior tras elecciones

Moscú, Rusia. El Kremlin recordó este lunes que, sea cual sea el resultado de las elecciones legislativas en EE.UU., su presidente, Donald Trump, seguirá en el cargo, desde donde marcará la política exterior del país. "El presidente Trump seguirá en el puesto hasta el término de su mandato presidencial y marcará su política exterior", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Destacó que los comicios "son un asunto interno de EE.UU.", pero añadió: "Como el resto del mundo, seguiremos atentamente" la votación del martes. En las últimas semanas se ha especulado con que una derrota republicana en las elecciones podría provocar un giro en la política exterior de Trump, quien ha intensificado últimamente sus críticas contra el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Mientras, el líder ruso, Vladímir Putin, ha alabado la labor humanitaria de la primera dama, Melania Trump, y al magnate Elon Musk, pero se ha abstenido de aludir a las elecciones para que no le acusen de injerencia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En vísperas de las legislativas en EE.UU., Putin y Trump sellaron un acuerdo de suministro de diésel ruso muy criticado por Kiev y Bruselas para combatir los altos precios del combustible y, de paso, la inflación, la principal preocupación de los estadounidenses.