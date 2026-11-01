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Trump dice que se convertirá en el "señor Veto" si los demócratas ganan el Congreso

El mandatario explicó a la cadena Fox News su estrategia ante un hipotético escenario en el que la oposición controle las cámaras legislativas: "Supongo que me convertiré en el 'señor Veto'"

  • Actualizado: 01 de noviembre de 2026 a las 13:01 -
  • Agencia EFE
Trump dice que se convertirá en el señor Veto si los demócratas ganan el Congreso

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un evento con integrantes de la Marina en el puerto de Baltimore en Maryland (Estados Unidos).

Fotografía: EFE

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que podría convertirse en el "señor Veto" en caso de que los demócratas consigan la mayoría en el Congreso tras las elecciones de medio mandato este martes.

El mandatario explicó a la cadena Fox News su estrategia ante un hipotético escenario en el que la oposición controle las cámaras legislativas: "Supongo que me convertiré en el 'señor Veto'".

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Según detalló, su plan inicial consistiría en bloquear sistemáticamente las iniciativas legislativas impulsadas por una mayoría demócrata, para forzarlos posteriormente a negociar acuerdos.

"No sería la primera vez. Tienes un presidente que no cuenta con la Cámara de Representantes o el Senado, ellos envían propuestas, las vetas y, finalmente, después de un mes o dos de vetarlo todo, se acercan y cierras un acuerdo", argumentó Trump sobre la dinámica de negociación que prevé aplicar, en el video de Fox publicado este domingo.

A pesar de delinear esta hoja de ruta de confrontación institucional, el presidente estadounidense expresó su confianza en que los republicanos mantengan el control legislativo tras los comicios, lo que evitaría tener que recurrir a esta estrategia de bloqueo.

A dos días de las elecciones de medio mandato, el Partido Demócrata cuenta con una ventaja de siete puntos porcentuales frente a los republicanos en la pugna por el control del Congreso de Estados Unidos, impulsado por el descontento de los votantes y un récord de desaprobación hacia la gestión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según una encuesta nacional publicada este domingo por la cadena NBC News.

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El sondeo muestra que el 52 % de los votantes registrados prefiere un legislativo bajo control demócrata, frente al 45 % que opta por el republicano y un 3 % de indecisos.

Entre el electorado independiente, la distancia a favor de los demócratas asciende a 21 puntos.

La encuesta sitúa el índice de desaprobación de Trump en un histórico 60 %, el nivel más elevado en sus dos mandatos en este sondeo, frente a un 40 % de aprobación.

Asimismo, un 64 % de los consultados manifiesta que el mandatario no ha cumplido con sus expectativas, mientras que el 70 % considera que el rumbo del país es equivocado.

La economía y el costo de vida permanecen como las principales preocupaciones del electorado.

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