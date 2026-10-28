Demócratas mantienen ventaja en voto anticipado en estados con registros partidistas

Washington, Estados Unidos. Los votantes inscritos como demócratas mantienen una ventaja en los registros del voto anticipado en los territorios con censos partidistas, según datos del Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida, a menos de una semana de las elecciones legislativas del 3 de noviembre que decidirán el control del Congreso. Hasta este miércoles, los electores que figuran como afines al Partido Demócrata suman el 44,6% de los 18,103,869 votos reportados por 27 estados que llevan estos registros, frente a un 31,3% de los votantes identificados como republicanos. Estas cifras reflejan la afiliación, no el sentido de los votos, que solo serán contados cuando cierren los colegios al final de la jornada electoral el martes próximo.

En total, se han emitido más de 36,5 millones de boletas anticipadas, de las que unas 18,7 millones corresponden a los votos en persona y 17,8 millones a papeletas por correo, de acuerdo a los datos de la institución, que actualizan continuamente sus registros. En la recta final de cara a los comicios , donde se renovará un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara Baja, el grupo más numeroso entre quienes han ejercido el voto en los 14 estados con registros de edad son los mayores de 65 años (48,1%), seguidos por los que están entre los 41 y 65 años (35,8%), mientras que los menores de 25 años suman solo un 5%. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las mujeres acumulan más de la mitad de los votos anticipados en los ocho territorios que recopilan datos de género, con un 54,1 % frente al 44,2 % de los hombres, según la recopilación de la Universidad de Florida.