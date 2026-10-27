Campañas de desinformación en Estados Unidos evolucionan con las elecciones y la IA

Miami, Estados Unidos. Las campañas de desinformación en Estados Unidos evolucionan conforme al calendario de las elecciones, como las del próximo 3 de noviembre, y podrían "amplificarse" con el uso de la inteligencia artificial (IA) para "influir en el voto", alertó el instituto de investigación universitario Brennan Center for Justice. La desinformación se adapta a las etapas electorales, desde el voto por correo, el anticipado y en persona hasta la certificación de los resultados, para "aprovechar la atención de los votantes" y crear narrativas falsas, indicó un informe del Brennan Center al citar un estudio del Centro para un Público Informado de la Universidad de Washington . Ruby Edlin, estratega de campañas de defensa del Brennan Center, sostuvo en un reporte que las informaciones falsas sobre las elecciones "han proliferado" desde que el presidente Donald Trump "lanzó la mentira de que le habían robado las elecciones presidenciales de 2020".

Como efecto de estos esfuerzos, citó que más de uno de cada cuatro estadounidenses cree que esos cómicos, en los que Trump perdió ante el demócrata Joe Biden, fueron "manipulados", aunque funcionarios de seguridad nacional las declararon "las elecciones más seguras de la historia". Para los comicios de mitad de mandato de noviembre próximo, el Brennan Center identificó dos retos adicionales: el recorte de fondos federales para programas de seguridad electoral de los estados y que la Administración Trump, según afirma, usa agencias gubernamentales para desinformar sobre las votaciones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además, Edlin recordó que un reciente estudio del instituto "demuestra lo fácil que es hacer que los chatbots de inteligencia artificial más populares generen contenidos que muestren instancias de fraude electoral, que luego podrían utilizarse para campañas de desinformación, como ya ha ocurrido durante este ciclo electoral".

"De cara a las elecciones de medio término, es casi seguro que muchos líderes políticos utilizan información falsa para intentar influir en el voto de la ciudadanía", alertó.

El instituto, dedicado a democracia y justicia, identificó cinco temas principales de desinformación antes de las elecciones: la ciudadanía de los electores, el voto por correo, las máquinas de votación, los funcionarios electorales y los resultados electorales. El centro señaló que Trump "ha repetido una y otra vez la falsa alegación" de que no ciudadanos votan en Estados Unidos, aunque "no ha provisto ninguna prueba que respalde estos dichos", las leyes establecidas que solo los ciudadanos pueden participar en cómics federales y los estados tienen controles de verificación.