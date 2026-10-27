La participación en Israel alcanza el 74,3% a dos horas del cierre, la más alta en 38 años

Jerusalén, Israel. La participación en las elecciones israelíes de este martes alcanzó el 74,3 % a las 20.00 hora local (18.00 GMT), dos horas antes del cierre de los colegios electorales, 8 puntos por encima de la registrada a esa misma hora en los últimos comicios y la cifra más alta desde 1988, según informó la Comisión Electoral Central.

Ya son más de 5,4 millones los israelíes que han acudido a las urnas, que cierran a las 22.00 hora local (20.00 GMT). La participación registrada a dos horas antes del cierre este martes es mayor que la total que se registró en las elecciones de 2022, del 70,6 %