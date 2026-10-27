Alejandro Sanz en Honduras: sólo faltan 10 días para su concierto

El reconocido cantautor español Alejandro Sanz regresará al país como parte de su gira ¿Y Ahora Qué?, con un esperado concierto programado para el 5 de noviembre de 2026 en el Estadio Chochi Sosa de la capital.

El evento es presentado por Banco Atlántida y cuenta con la producción de CMN y Seitrack, empresas responsables de espectáculos internacionales en la región.

Este concierto llega en un momento perfecto. La escena musical hondureña vive un auge de eventos internacionales, y la presencia de Sanz reafirma que el país se está consolidando como un destino importante para grandes artistas.

Para muchos, este evento será más que un concierto: será una noche para reencontrarse con amigos, revivir emociones y celebrar la música que ha acompañado momentos importantes de la vida.