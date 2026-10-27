Alejandro Sanz en Honduras: sólo faltan 10 días para su concierto

El reconocido cantautor español Alejandro Sanz regresará al país como parte de su gira ¿Y Ahora Qué?, con un esperado concierto programado para el 5 de noviembre de 2026 en el Estadio Chochi Sosa de la capital.
El evento es presentado por Banco Atlántida y cuenta con la producción de CMN y Seitrack, empresas responsables de espectáculos internacionales en la región.
Este concierto llega en un momento perfecto. La escena musical hondureña vive un auge de eventos internacionales, y la presencia de Sanz reafirma que el país se está consolidando como un destino importante para grandes artistas.
Para muchos, este evento será más que un concierto: será una noche para reencontrarse con amigos, revivir emociones y celebrar la música que ha acompañado momentos importantes de la vida.
Una noche que promete ser inolvidable
La producción incluirá una propuesta visual de gran formato, músicos en vivo y nuevos arreglos para varias de sus canciones más reconocidas, en una puesta en escena diseñada para recorrer más de tres décadas de carrera artística.
El concierto en Honduras probablemente seguirá el repertorio base de la gira ¿Y Ahora Qué? 2026, que incluye clásicos como Mi soledad y yo, Amiga mía, Deja que te bese y temas del nuevo álbum.
El precio de los boletos se vende en funcapital.com y sus precios varían de acuerdo a la zona, L 1,298.28 en General, L 2,789.88 en Platinum y L 6,071.40 en Zona Atlántida
Alejandro Sanz es conocido por sus colaboraciones y versiones especiales, y no sería extraño que prepare algo único para Honduras. La expectativa crece cada día, y las redes sociales ya se han llenado de mensajes de emoción.
Es evidente que el público hondureño está listo para recibir al artista con la energía y el cariño que lo caracterizan. Sin duda, la noche del concierto será inolvidable. Y aunque aún falten días para vivirla, ya se siente en el ambiente la emoción de lo que está por venir. Alejandro Sanz está listo para encender Honduras y sus fans están listos para acompañarlo.