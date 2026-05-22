¡Confirmado! Alejandro Sanz cantará en Honduras en noviembre de 2026

San Pedro Sula

El cantautor español Alejandro Sanz confirmó por medio de su cuenta de Instagram una presentación en Honduras como parte de su gira internacional ¿Y Ahora Qué? , con un concierto programado para el 5 de noviembre de 2026 en el Estadio Chochi Sosa de Tegucigalpa.

" Honduras , Costa Rica, El Salvador, Guatemala: la respuesta siempre fue sí, nos volvemos a ver. Feliz de que sean parte de esta, nuestra historia. Entradas a la venta a partir del 26 de mayo", es el mensaje publicado este viernes en la red social.

El anuncio marca uno de los regresos más esperados del artista a Centroamérica dentro de una gira que, según la información difundida por los organizadores, ha registrado una alta demanda de entradas en países como México , España y otras ciudades de Latinoamérica.

La gira acompaña el lanzamiento de su más reciente EP y combina algunos de los mayores éxitos de su trayectoria, entre ellos “Corazón Partío”, “Amiga Mía”, “Cuando Nadie Me Ve” y “Mi Soledad y Yo”, con canciones más recientes como “Palmeras en el jardín”, “Bésame”, junto a Shakira , y “Hoy no me siento bien”, en colaboración con Grupo Frontera.

Fechas confirmadas en Centroamérica: Honduras: 5 de noviembre de 2026; Costa Rica: 7 de noviembre de 2026; El Salvador: 19 de noviembre de 2026, en el Estadio Jorge “Mágico” González; Guatemala: 21 de noviembre de 2026.

De acuerdo con la información divulgada por la producción, el espectáculo incluye una propuesta visual de gran formato, con arreglos renovados de sus canciones más conocidas y una puesta en escena diseñada para recorrer más de tres décadas de carrera artística.