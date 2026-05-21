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Alex Rodríguez y Jaclyn Cordeiro se separan tras tres años de relación

Alex Rodríguez inició una relación con Jaclyn Cordeiro poco después de su ruptura con Jennifer López.

  • Actualizado: 21 de mayo de 2026 a las 17:08 -
  • Redacción web
Alex Rodríguez y Jaclyn Cordeiro se separan tras tres años de relación

Jaclyn Cordeiro y Alex Rodríguez mantuvieron una relación por casi cuatro años.
Estados Unidos.

¡Otro fracaso amoroso! Alex Rodríguez y su novia Jaclyn Cordeiro han terminado su relación tras más de tres años juntos.

“Para aclarar, Alex y yo nos estamos dando un tiempo, pero seguimos sintiendo amor, cariño y profundo respeto mutuo, tanto entre nosotros como por nuestras familias”, declaró la culturista a TMZ, este jueves 21 de mayo.

“Nos apoyamos mutuamente y no hay ningún resentimiento, drama ni historia negativa”, añadió.

Cordeiro compartió con el medio que también está “lidiando con un problema de salud grave de un familiar en este momento”, y en eso se centra su atención.

“Alex y yo seguimos siendo muy cercanos, y por respeto a todos los involucrados, especialmente a nuestras hijas y seres queridos, les pido amablemente que cualquier reportaje refleje la compasión y la privacidad que esta situación merece”, concluyó.

Una fuente cercana a la expareja aclaró que Rodríguez, de 50 años, y Cordeiro, de 46, terminaron su relación hace dos meses.

El exjugador de los Yankees de Nueva York y la entrenadora personal fueron vinculados sentimentalmente por primera vez en 2022, cuando Page Six informó en exclusiva que la pareja estaba disfrutando de pasar tiempo juntos.

Unas semanas después, la pareja hizo pública su relación en Instagram mientras pasaban las fiestas juntos en la ciudad de Nueva York.

"De nuestros corazones al vuestro, Feliz Navidad", escribió Rodríguez junto a una foto de él y Cordeiro, añadiendo los hashtags "familia", "alegría" y "agradecidos".

Al año siguiente, el exatleta reveló que había perdido más de 13 kilos gracias al programa de entrenamiento de su novia.

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Redacción web
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redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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