Alex Rodríguez y Jaclyn Cordeiro se separan tras tres años de relación

Estados Unidos.

¡Otro fracaso amoroso! Alex Rodríguez y su novia Jaclyn Cordeiro han terminado su relación tras más de tres años juntos.

“Para aclarar, Alex y yo nos estamos dando un tiempo, pero seguimos sintiendo amor, cariño y profundo respeto mutuo, tanto entre nosotros como por nuestras familias”, declaró la culturista a TMZ, este jueves 21 de mayo.

“Nos apoyamos mutuamente y no hay ningún resentimiento, drama ni historia negativa”, añadió.

Cordeiro compartió con el medio que también está “lidiando con un problema de salud grave de un familiar en este momento”, y en eso se centra su atención.

“Alex y yo seguimos siendo muy cercanos, y por respeto a todos los involucrados, especialmente a nuestras hijas y seres queridos, les pido amablemente que cualquier reportaje refleje la compasión y la privacidad que esta situación merece”, concluyó.