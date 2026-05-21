Locura total en las tiendas de Zara en Barcelona para comprar la ropa de Bad Bunny

España.

La expectación por la nueva colección de ropa de Bad Bunny junto a Zara se ha dejado notar en Barcelona, donde decenas de personas han hecho cola en tiendas de la marca para hacerse con alguna de las piezas de la línea 'Benito Antonio'.

La mayoría de las prendas se han agotado durante las primeras de apertura de los establecimientos, según varios testimonios recogidos por EFE de jóvenes que han madrugado y que muchas veces han tenido que hacer cola de más de una hora para poder entrar en las tiendas.

La colección inspirada en el estilo personal y la identidad creativa del artista compuesta por prendas de verano llenas de color, grafismos y tejidos deportivos, según contaban desde el buque insignia de Inditex, que ya vistió al puertorriqueño para la Superbowl.

Creada junto a su director creativo Janthony Oliveras, la colección de 150 piezas incluye gorras, bandanas, camisas y camisetas de béisbol, entre otras prendas de estética propia del cantante.