Locura total en las tiendas de Zara en Barcelona para comprar la ropa de Bad Bunny

La expectación por la nueva colección de ropa de Bad Bunny junto a Zara se ha dejado notar en Barcelona, donde decenas de personas han hecho cola en tiendas de la marca para hacerse con alguna de las piezas de la línea 'Benito Antonio'.
La mayoría de las prendas se han agotado durante las primeras de apertura de los establecimientos, según varios testimonios recogidos por EFE de jóvenes que han madrugado y que muchas veces han tenido que hacer cola de más de una hora para poder entrar en las tiendas.
La colección inspirada en el estilo personal y la identidad creativa del artista compuesta por prendas de verano llenas de color, grafismos y tejidos deportivos, según contaban desde el buque insignia de Inditex, que ya vistió al puertorriqueño para la Superbowl.
Creada junto a su director creativo Janthony Oliveras, la colección de 150 piezas incluye gorras, bandanas, camisas y camisetas de béisbol, entre otras prendas de estética propia del cantante.
@natyeneuropaoficial Zara x Benito 🐰 BAD BUNNY Si estás en España 🇪🇸 y vas al concierto de Bad Bunny 👀... Zara ya lanzó su colección inspirada en Benito 🐰✨ @ZARA @Bad Bunny Aquí te dejo los outfits y precios para que vayas armando el look del concierto 🎤🔥 #España #badbunny #barcelona #zara #eurotrip ♬ sonido original - Naty en Europa 🌎
No muy lejos del Zara de Barcelona con las mayores colas este jueves, el de Gran Vía con Paseo de Gracia, se está hospedando el propio artista, cazado en sus entradas y salidas del hotel por algunos fans, que aguardan en la puerta para poder ver a su ídolo.
Bad Bunny aterrizará con su 'Debí tirar más fotos world tour' en el Estadi Olímpic este viernes y sábado.
Unos días más tarde, actuará ofrecerá hasta diez recitales en Madrid (30 y 31 de mayo y 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 junio en Riyadh Air Metropolitano). En total, más de 600.000 entradas vendidas.
@efenoticias La expectación por la nueva colección de ropa de Bad Bunny junto a Zara se ha dejado notar en Barcelona, donde decenas de personas han hecho cola en tiendas de la marca para hacerse con alguna de las piezas de Benito Antonio. Camisetas, pantalones, corbatas y trajes en tonos cálidos y colores pastel proyectan el ambiente caribeño de Puerto Rico en la nueva colección de la marca. #EFEnoticias ♬ sonido original - EFE Noticias
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