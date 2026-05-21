Rami Malek llora al ser ovacionado en Cannes por su papel en 'The Man I Love'

Cannes, Francia.

El actor estadounidense, de origen egipcio, Rami Malek, no pudo contener las lágrimas mientras el público del Palais des Festivals, en el Festival de Cannes, aplaudía durante ocho minutos consecutivos tras la proyección de la película "The Man I Love", una de las producciones estadounidenses que compiten este año por la Palma de Oro.

Las imágenes del momento no tardaron en viralizarse en redes sociales, mostrando a un visiblemente emocionado Malek mientras recibía el reconocimiento del público junto al resto del elenco.

Antes de la proyección del filme, Rami participó junto a sus compañeros en una conferencia de prensa donde compartieron más detalles de esta producción. "Si Freddie me enseñó algo fue a afrontar el miedo", aseguró n referencia a Freddie Mercury, al que interpretó en 'Bohemian Rhapsody'.

Por eso aceptó el papel que le ofreció Ira Sachs en 'The Man I Love'. En este largometraje, el intérprete que saltó a la fama por la serie 'Mr. Robot' encarna a Jimmy George, una figura del mundo del teatro en la Nueva York de finales de los años 80.

Vive con su pareja (Tom Sturridge) y afronta la muerte que le aguarda por culpa del sida con el deseo de seguir actuando, de amar y de experimentar placer.

Con esta premisa, lo primero que Malek pensó fue: "no puedo hacerlo". Eso admitió este jueves en una rueda de prensa con el equipo de la película, porque veía a priori demasiadas similitudes con el papel de Mercury que le dio el Óscar en 2019.

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Pero fue también todo lo que aprendió del cantante de Queen en aquella época lo que le impulsó a reflexionar sobre "por qué estaba asustado".

"Supe que tenía que enfrentarme al miedo, si Freddie me enseñó algo fue a afrontar el miedo", explicó, y su siguiente paso fue confiar en el realizador Ira Sachs, conocido por títulos como 'Passages' o 'Keep the Lights On', para "elevar el papel".

Trabajando el personaje se dio cuenta, en realidad, de que eran dos figuras muy diferentes, porque con Mercury sentía que tenía un "destino".

"Jimmy está buscando simplemente creatividad, amor, intimidad, y alegría y placer", enumeró, y lo hace "explotando de vida", aunque sepa que se le acerca la muerte.