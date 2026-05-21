Bella Hadid impacta en Cannes con un espectacular diseño de Schiaparelli

No cabe duda de que Bella Hadid es la reina de Cannes. Y en esta nueva edición del festival de cine, decidió hacer un homenaje a un ícono de la moda francesa.
La modelo estadounidense, de 29 años, deslumbró en la alfombra roja del estreno de "De Gaulle: Tilting Iron", el pasado miércoles con un impresionante vestido de alta costura de Schiaparelli, diseñado a medida e inspirado en la fallecida Jane Birkin.
Birkin, nacida en Londres, se convirtió en una gran estrella del cine francés en la década de 1960 y era conocida por su estilo vanguardista. Su nombre da nombre al bolso más famoso de Hermès, diseñado específicamente para ella como reemplazo del inseparable bolso de mimbre que siempre llevaba consigo.
El diseño de Bella Hadid, al igual que el original, presentaba un escote pronunciado y una abertura en forma de ojo de cerradura que llegaba por debajo del ombligo. Sin embargo, su versión de 2026 añadió un toque de distinción con un corsé que realzaba la figura y una espalda con cordones.
Ambos vestidos incluían un gran adorno negro en la cintura, aunque el de Birkin fue un añadido hecho por ella misma.
@hellocanadamag Bella Hadid stole the show on the red carpet at Cannes 🤩 The supermodel, 29, wore a custom Schiaparelli gown that took over 22,000 hours to embroider, paying homage to the late Jane Birkin with the stunning look ✨ 📽️ : Getty #BellaHadid #CannesFilmFestival ♬ original sound - HELLO! Canada Magazine
En la gala de la Unión de Artistas de París en 1969, Birkin optó por llevar su vestido al revés, creando un escote pronunciado, y lo ajustó a la cintura con un broche floral negro.
Este impresionante diseño que llevó Bella Hadid requirió “22.160 horas de bordado y la pericia de 130 artesanos”, según una publicación en el Instagram de Schiaparelli.
Bella Hadid llegó al Festival de Cine de Cannes 2026 a principios de esta semana y ha causado sensación tanto dentro como fuera de la alfombra roja.
La maniquí con estilismo de Mimi Cuttrell, ha rescatado looks espectaculares de los archivos, incluyendo un top corto de cuadros vichy rosa y unos capris a juego de talle bajo de la colección primavera 1988 de Chantal Thomass para un día en el mar, y un vestido de alta costura de Elie Saab otoño 2004 y joyas de Chopard para la gala de la marca.
@oliviacallerii @Bella Hadid wearing a #schiaparelli recreation of Jane Birkin’s plunging crochet dress from 1969 🤍 #bellahadid #janebirkin #cannesfilmfestival ♬ BAD BUNNY MONACO SLOWED - allaboutmusic
También ha incorporado algunos looks novedosos, incluyendo diseños de Tom Ford fotografiados por Haider Ackermann directamente de la pasarela y vestidos de Prada hechos a medida.
@epiphanies3 o glow up veio forte mais uma vez com Bella Haddid nesse Schiaparelli em homenagem a Jane Birkin. 10/10 ✨️👑👏 #BellaHadid #Schiaparelli #CannesFilmFestival #redcarpet #lookperfeito ♬ BAILE INoLVIDABLE - Bad Bunny