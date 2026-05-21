Bella Hadid impacta en Cannes con un espectacular diseño de Schiaparelli

Cannes, Francia.

No cabe duda de que Bella Hadid es la reina de Cannes. Y en esta nueva edición del festival de cine, decidió hacer un homenaje a un ícono de la moda francesa.

La modelo estadounidense, de 29 años, deslumbró en la alfombra roja del estreno de "De Gaulle: Tilting Iron", el pasado miércoles con un impresionante vestido de alta costura de Schiaparelli, diseñado a medida e inspirado en la fallecida Jane Birkin.

Birkin, nacida en Londres, se convirtió en una gran estrella del cine francés en la década de 1960 y era conocida por su estilo vanguardista. Su nombre da nombre al bolso más famoso de Hermès, diseñado específicamente para ella como reemplazo del inseparable bolso de mimbre que siempre llevaba consigo.

El diseño de Bella Hadid, al igual que el original, presentaba un escote pronunciado y una abertura en forma de ojo de cerradura que llegaba por debajo del ombligo. Sin embargo, su versión de 2026 añadió un toque de distinción con un corsé que realzaba la figura y una espalda con cordones.

Ambos vestidos incluían un gran adorno negro en la cintura, aunque el de Birkin fue un añadido hecho por ella misma.