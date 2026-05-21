Tercer Cielo reclama créditos por éxitos de Lilly Goodman

Una inesperada controversia sacudió esta semana el ámbito de la música cristiana en Latinoamérica. El dúo Tercer Cielo, liderado por Juan Carlos Rodríguez, lanzó reclamos públicos contra la cantante Lilly Goodman, a quien acusó de no reconocer su papel en los inicios de su carrera artística.
A través de mensajes publicados en redes sociales, Rodríguez aseguró que escribió y produjo varios de los éxitos que consolidaron a Goodman en la escena cristiana contemporánea, pero afirmó que la artista nunca lo menciona en entrevistas ni le da crédito públicamente.
“Uno de estos días les contaré en un podcast cómo escribí y produje esta canción, así como la mayoría de éxitos de Lilly Goodman, ya que ella no me menciona”, expresó el compositor, dejando entrever que prepara declaraciones más amplias sobre el tema.
El integrante de Tercer Cielo insistió en que sus reclamos no tienen motivaciones económicas, sino que respondieron a lo que considera una falta de gratitud.
“Fue cogiendo carro público y sudao, pasando hambre que se hizo cada canción. Todo se hizo con demasiado amor”, recordó Rodríguez.
Entre los títulos mencionados por el músico figuran temas emblemáticos como Al Final, Iglesia y el álbum Sin miedo a nada, producciones que marcaron la trayectoria inicial de Goodman y que aún son referentes en iglesias y emisoras cristianas.
Rodríguez también afirmó que el tema Iglesia había sido escrito originalmente para él, pero decidió cedérselo a Goodman, convencido de que su interpretación tendría mayor alcance.
Según relató, intentó abordar el asunto en privado para preguntarle por qué nunca lo reconocía públicamente como autor y productor de esos éxitos. Sin embargo, aseguró que la cantante optó por bloquearlo en sus plataformas digitales.
Hasta el momento, Lilly Goodman no ha emitido declaraciones oficiales sobre las acusaciones. Su silencio ha generado especulaciones entre seguidores y medios especializados en música cristiana.
La polémica surge meses después de que Goodman ofreciera entrevistas en las que cuestionó lo que definió como la “comercialización de la fe” dentro de la música cristiana actual, al criticar el predominio de estrategias de mercado y apariencias sobre la esencia espiritual.
Aunque en esas declaraciones no hizo referencias directas a Rodríguez ni a otros artistas, las recientes acusaciones del integrante de Tercer Cielo han llevado a algunos seguidores a reinterpretar sus palabras bajo una nueva perspectiva.
Tanto Rodríguez como Goodman son considerados referentes de la música cristiana en español. Sus carreras han estado marcadas por canciones de gran impacto en congregaciones y plataformas digitales durante más de dos décadas.
Ambos compartieron colaboraciones grabadas por el público, entre ellas Música por dentro, una de las producciones más emblemáticas de la música cristiana en español de los años 2000. Hoy, esa historia compartida contrasta con la tensión que divide a dos de las figuras más influyentes del género.