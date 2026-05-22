Fher Olvera y Dua Lipa unen voces en ‘Oye Mi Amor’ para álbum en vivo

Ciudad de México

Fher Olvera, vocalista del grupo mexicano Maná, y la artista británica Dua Lipa consolidaron su vínculo musical con la inclusión de 'Oye Mi Amor' (1992), uno de los clásicos de la banda de rock pop, en el nuevo álbum en vivo 'Dua Lipa: Live from Mexico', estrenado este 22 de mayo en plataformas digitales.

"Cantar 'Oye Mi Amor' con una gran artista del calibre internacional como Dua Lipa fue algo muy especial. Es una canción emblemática para Maná y para nuestros fans en todo el mundo; ha sido parte fundamental de nuestra historia como banda", señaló Fher Olvera, vocalista de Maná, en un comunicado compartido con EFE.

La colaboración, que surgió durante la gira 'Radical Optimism' de la artista en Ciudad de México, convierte a Olvera en el único invitado del proyecto y refleja el alcance internacional de la música en español impulsado por agrupaciones como Maná, fundada en 1986.

Para el compositor, la trayectoria de la canción demuestra cómo Maná “sigue cruzando generaciones e idiomas”, por lo que “escucharla resonar en quienes no crecieron hablando español es un orgullo inmenso para nosotros como mexicanos y para toda la música latina”.

De las 21 canciones que integran el disco, 'Oye Mi Amor' es el único tema en español y el único que no forma parte del catálogo oficial de Dua Lipa.

Con más de 92 presentaciones, la gira mundial 'Radical Optimism' mostró el perfil más políglota de la cantante, quien interpretó versiones de canciones en ocho idiomas, entre ellas el español, que compartió con la voz de Olvera durante su presentación del 2 de diciembre de 2025.

En un español fluido, la artista interpretó sobre el escenario del Estadio GNP: “Oye mi amor, no me digas que no, y vamos juntando las almas”, estribillo de este clásico incluido en '¿Dónde jugarán los niños?', álbum publicado por Maná en 1992.

'Dua Lipa: Live from Mexico' también fue presentado como un largometraje que recopila algunos de los mejores momentos de las tres presentaciones de la cantante en la capital mexicana, entre ellas las interpretaciones de 'One Kiss', 'Levitating' y 'Training Season'.

Además de esta colaboración, Maná encabezará, junto a Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin y Los Ángeles Azules, la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Ciudad de México (Estadio Banorte) el próximo 11 de junio.

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