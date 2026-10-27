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Muerte de El Komanche revive polémica con FernandaVaal y WestCol

Tras la muerte de El Komanche, un video de FernandaVaal reavivó conversaciones sobre la controversia que protagonizaron y en la que también fue mencionado WestCOL

Muerte de El Komanche revive polémica con FernandaVaal y WestCol

FernandaVaal acusó a El Komanche (Carlos Mauricio Gómez) de presunto acoso y abuso sexual en septiembre de 2026.

 Foto: Instagram/@elkomanche@fernandavaal_

El fallecimiento de El Komanche ha generado una amplia ola de reacciones en redes sociales, donde seguidores, creadores de contenido y miembros de la comunidad streamer han compartido mensajes, recuerdos y algunos de los momentos más conocidos de su trayectoria digital.

Junto a los homenajes y muestras de afecto, también han regresado a la conversación pública diversos episodios que marcaron su carrera. Entre ellos destaca la controversia que protagonizó junto a la streamer FernandaVaal , uno de los temas que más repercusión tuvo dentro del entorno del streaming en español.

La situación se hizo pública después de que FernandaVaal relató en una transmisión en vivo que enfrentó presiones de carácter sexual y acoso vinculadas con oportunidades profesionales y participación en eventos del mundo del streaming, como los Squid Craft Games (evento del que El Komanche fue organizador).

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FernandaVaal compartió capturas de conversaciones privadas para respaldar sus señalamientos. Con el paso de los días, FernandaVaal señaló que buscaría llevar el caso por la vía legal correspondiente. Esta decisión mantuvo el interés de la comunidad durante varias semanas y convirtió el tema en uno de los más comentados en redes sociales.

El Komanche negó las acusaciones a través de un video en vivo en el que también mostró capturas, asegurando que los acercamientos habían sido consensuados

Durante el desarrollo de la controversia también surgió el nombre de WestCOL . De acuerdo con lo hablado por FernandaVaal en aquel momento, el streamer colombiano fue una de las personas con las que habló antes de hacer pública su situación.

Según relató la creadora de contenido, WestCOL le recomendó acudir a las autoridades e instituciones correspondientes. A partir de esa declaración, el nombre del colombiano comenzó a aparecer con frecuencia dentro de las conversaciones relacionadas con el caso.

Tras conocerse la muerte de El Komanche, numerosos usuarios comenzaron a recuperar videos, publicaciones y transmisiones vinculadas con distintos momentos de su carrera, incluyendo el episodio protagonizado junto a FernandaVaal.

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La polémica resurge y divide opiniones

Como consecuencia, los nombres de FernandaVaal , El Komanche y WestCOL volvieron a aparecer entre las tendencias y conversaciones más comentadas en diversas plataformas. Sin embargo, gran parte del debate continúa centrándose en los hechos y declaraciones que se hicieron públicos cuando surgió la controversia.

Al mismo tiempo, algunos miembros de la comunidad han cuestionado la forma en que antiguas polémicas han regresado al se ha vuelto de nuevo virales tras el fallecimiento del streamer.

Exigiendo fuertes medidas a plataformas como TikTok y Twich y autoridades competentes para tomar acciones contra las falsas denuncias y difusión en redes sociales de supuestos acosos u otros delitos, porque pueden causar depresión e incluso suicidios entre los creadores de contenido funados, como se supone fue el caso de El Komanche.

Las opiniones continúan divididas entre quienes consideran relevantes estos episodios y quienes prefieren enfocarse en su legado digital.

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Redacción web
Paola Ramírez Rivera

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