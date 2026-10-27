Jay-Z anuncia que encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl

Chicago (EE.UU.),. El rapero estadounidense Jay-Z protagonizará el espectáculo del descanso del Super Bowl LXI , que se disputará el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, anunciado este lunes la NFL en un comunicado.

El artista sucederá al puertorriqueño Bad Bunny , cuyo espectáculo en la edición anterior obtuvo siete premios Emmy y se convirtió en el más premiado de la historia del descanso del Super Bowl.

"Desde 'Reasonable Doubt' hasta el escenario del descanso del Super Bowl, ha sido un viaje. Treinta años de música, trabajo y cultura en el escenario más grande del mundo", afirmó Jay-Z en declaraciones recogidas en el comunicado.