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Jay-Z anuncia que encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl

Es oficial, después de días de rumores, se confirma que el rapero estadounidense, ganador de 25 premios Grammy y cuatro Emmy, encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl en 2027.

  • Actualizado: 27 de octubre de 2026 a las 07:01 -
  • Agencia EFE
Jay-Z anuncia que encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl

"Desde 'Reasonable Doubt' hasta el escenario del descanso del Super Bowl, ha sido un viaje. Treinta años de música, trabajo y cultura en el escenario más grande del mundo", afirmó Jay-Z en declaraciones recogidas en el comunicado.

 Foto JOHN MABANGLO/EFE

Chicago (EE.UU.),. El rapero estadounidense Jay-Z protagonizará el espectáculo del descanso del Super Bowl LXI , que se disputará el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, anunciado este lunes la NFL en un comunicado.

El artista sucederá al puertorriqueño Bad Bunny , cuyo espectáculo en la edición anterior obtuvo siete premios Emmy y se convirtió en el más premiado de la historia del descanso del Super Bowl.

"Desde 'Reasonable Doubt' hasta el escenario del descanso del Super Bowl, ha sido un viaje. Treinta años de música, trabajo y cultura en el escenario más grande del mundo", afirmó Jay-Z en declaraciones recogidas en el comunicado.

Jay-Z podría ser el artista principal del medio tiempo del Super Bowl LXI

El anuncio llega en el año del trigésimo aniversario de su álbum debut, celebrado con tres conciertos con entradas agotadas en el Yankee Stadium y actuaciones en Londres, París y Los Ángeles.

Ganador de 25 premios Grammy y cuatro Emmy, Jay-Z fue el primer artista de hip hop incorporado al Salón de la Fama de los Compositores y entró en el del Rock and Roll en 2021.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, explicó que, cuando la liga acorde con Roc Nation la producción del espectáculo, pidió que el rapero subiera algún día al escenario. EFE

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