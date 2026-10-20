Jay-Z podría ser el artista principal del medio tiempo del Super Bowl LXI

Representantes de la NFL y Roc Nation no han comentado públicamente el reporte. Las fuentes indicaron que el anuncio oficial podría llegar este fin de semana, cuando JAY-Z encabezará dos fechas casi agotadas en el mismo recinto californiano.

El rapero, empresario y fundador de Roc Nation tendría la autoridad final de contratación dentro de la alianza de entretenimiento de la compañía con la NFL. De acuerdo con fuentes de la industria citadas por el medio, evaluó a figuras como Miley Cyrus y Justin Bieber antes de optar por su propia participación.

JAY-Z habría elegido encabezar el espectáculo de medio tiempo de Apple Music en el Super Bowl LXI , programado para febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Inglewood, California, según informó Puck . El fundador de Roc Nation, de 56 años, pasaría de supervisar las contrataciones del evento a ocupar el escenario principal.

La posible contratación cerraría un ciclo iniciado en 2019, cuando el comisionado de la NFL Roger Goodell incorporó a Roc Nation como estratega oficial de entretenimiento musical en vivo de la liga. El acuerdo, valuado en alrededor de USD 5 millones anuales, se renovó por otros cinco años en 2024.

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La alianza surgió después de la controversia por el manejo de la NFL sobre las protestas de jugadores. Su objetivo era actualizar la presencia cultural de la liga y atraer a audiencias jóvenes y diversas.

Bajo la supervisión de JAY-Z, el espectáculo de medio tiempo dejó atrás la dependencia de actos de rock de trayectoria para contratar figuras de la música contemporánea. La programación incluyó el show de hip-hop de Los Ángeles en 2022, Rihanna en 2023, Usher en 2024, Kendrick Lamar en 2025 y Bad Bunny en 2026.

Fuentes consultadas por Puck señalaron que una contratación del propio JAY-Z era vista internamente como una etapa previsible durante la gestión de Roc Nation con la NFL.

JAY-Z llegaría al Super Bowl sin un álbum nuevo en casi una década

Una presentación en el Super Bowl LXI se apoyaría en el catálogo de JAY-Z y no en lanzamientos recientes. El artista no publica un álbum de estudio desde 4:44, disco de doble platino editado en 2017.

Su última entrada al top cinco del Billboard Hot 100 fue su colaboración en Drunk in Love de Beyoncé, que llegó al segundo lugar en 2013. En agosto de 2026, Roc Nation descartó en redes sociales las versiones de un álbum terminado pendiente de lanzamiento y las calificó como “noticias falsas”.

El catálogo del rapero abarca cuatro décadas de éxitos asociados con el hip-hop de las generaciones X y millennial. Su trayectoria también incluyó su ingreso al Rock & Roll Hall of Fame en 2021, presentado por el expresidente Barack Obama, y una serie documental de ocho episodios con el productor Rick Rubin disponible en HBO.

Una confirmación del anuncio en Los Ángeles pondría la atención sobre los posibles invitados. Beyoncé encabezó el show de medio tiempo en Nueva Orleans en 2013 y participó junto a Coldplay y Bruno Mars en Santa Clara en 2016.

Canciones conjuntas como Crazy in Love y ’03 Bonnie & Clyde figurarían entre las opciones para una lista de temas. La red de colaboradores de JAY-Z y el roster de Roc Nation incluyen a Rihanna, Alicia Keys, J. Cole y A$AP Rocky. - Fuente: Infobae