César Bono desmiente rumores sobre su salud y niega haber perdido un ojo

México. La familia del actor y comediante mexicano César Bono desmintió los rumores sobre su estado de salud y negó que el artista haya perdido el ojo izquierdo tras una supuesta intervención quirúrgica en Ciudad de México. La aclaración surgió después de que varios medios de comunicación difundieron información sobre una presunta cirugía para extirparle el ojo debido a un tumor en la cavidad ocular. La versión comenzó a circular luego de una emisión del programa De Primera Mano, en la que se afirmó que el intérprete habría sido intervenido el pasado 16 de octubre, días antes de cumplir 76 años. Ante la preocupación generada entre sus seguidores, Leonardo Bono, hijo del actor, publicó un comunicado en redes sociales para aclarar la situación y desmentir los reportes. "Quiero aclarar que la información que está circulando es falsa. Mi papá está bien y no ha perdido un ojo", señaló Leonardo Bono. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Familia de César Bono cuestiona información difundida

En el comunicado, la familia expresó su inconformidad por la difusión de información que, según afirmó, no fue verificada antes de hacerse pública. “Lamentablemente, Gustavo Adolfo Infante difundió esta información sin verificarla y, posteriormente, otros medios retomaron la nota, provocando preocupación innecesaria entre quienes nos conocen y nos quieren”, indicaron los familiares. Los informes iniciales indican que el actor habría sido sometido a una operación para retirar una masa tumoral de la zona ocular izquierda. También indicaban que se realizarían estudios para determinar si el tumor era benigno o maligno. Entre las versiones difundidas figuraba que Bono se encontraba de buen ánimo después de la supuesta intervención e incluso que podría incorporar un parche ocular a las presentaciones de su monólogo Defendiendo al cavernícola. Sin embargo, la familia rechazó la información sobre la pérdida del ojo y pidió frenar las especulaciones sobre la salud del intérprete.

El historial médico de César Bono