Maribel Guardia renuncia a convivir con su nieto tras presuntas acusaciones​​​​​

México La actriz y cantante Maribel Guardia informó el lunes 19 de octubre que renunció a la posibilidad de convivir con su nieto, José Julián, pese a que, según afirmó, estaba cerca de conseguir un régimen de visitas. La artista explicó que tomó la decisión por temor a que el encuentro con el menor se utilice para perjudicarla a ella ya su esposo, en medio de las acusaciones de presunto maltrato.
En un comunicado difundido junto a su equipo legal, Guardia manifestó que atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida, después de meses de disputas legales para conseguir la convivencia con el hijo de su fallecido hijo, Julián Figueroa.
Maribel Guardia niega acusaciones de maltrato
La actriz sostuvo que el proceso dio un giro inesperado cuando, según su versión, surgió un dictamen privado en el que se acusa a ella y a su esposo de agredir al menor. Guardia rechazó esos señalamientos y afirmó que el niño habría sido influenciado para declarar en su contra.
“Han fabricado un dictamen privado en el que han usado a mi nieto, evidentemente alienado para expresar de manera vil y falsa que mi esposo y yo lo agredimos”, expresó.
@soycarlouriel #ULTIMAHORA 🚨 Maribel Guardia emite un comunicado en el que revela que tuvo que declinar la convivencia con su nieto, debido a que, según afirma, los abogados de Imelda la amenazaron con realizar acusaciones de abuso contra ella y Marco en perjuicio del menor, en caso de que se concretara el encuentro. #maribelguardia #storytime #imeldatuñon #parati ♬ sonido original - Carlo Uriel
Guardia también recordó un video difundido en redes sociales en el que, según su versión, el menor aparece con una máscara durante una transmisión en vivo y utiliza expresiones ofensivas hacia sus abuelos paternos.
“El niño decía cosas violentas con lenguaje inapropiado para su edad y con expresiones violentas hacia mi persona”, señaló la artista.
Guardia denuncia una presunta estrategia en su contra
La actriz manifestó su preocupación por la intervención de un perito privado, a quien acusó de incluir información falsa en el testimonio del niño. Además, aseguró que, de acuerdo con la información proporcionada por su abogado, existe un supuesto plan para responsabilizar a su esposo de una agresión durante el primer encuentro con el menor.
"Con la intervención de un perito privado quien, sin ningún temor a Dios, coloca mentiras en la boca de un niño. Lo más doloroso es que de acuerdo a con información de inteligencia de mi abogado el Licenciado Beceiro existe un plan perverso para que al darse la primera convivencia, se pretende usar al niño para culpar a mi esposo de algún tipo de agresión horrible", afirmó.
Guardia sostuvo que esa presunta estrategia buscaría desacreditarla ante las autoridades encargadas de determinar las condiciones de convivencia con su nieto.
"No puedo dar crédito al nivel de vileza de quienes están utilizando a un niño para mentir en contra de su familia paterna. Lo único que le queda a ese niño de su papá, soy yo", manifestó.
¿Por qué renunció a convivir con su nieto?
Según explicó, por recomendación de sus abogados decidieron resistir de la posibilidad de convivencia que, aseguró, estaba cerca de concretarse. La actriz argumentó que busca evitar que el encuentro tenga consecuencias negativas para su familia y para el propio menor.
“No porque lo haya dejado de amar, sino porque sé que el encuentro que tanto él esperaba va a ser usado para perjudicarnos a todos, incluyéndolo a él”, expresó.
La disputa legal involucra a su exnuera, Imelda Tuñón , madre de José Julián. El conflicto familiar se produce después de la muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian , ocurrida el 9 de abril de 2023.
Hasta el momento, las acusaciones y los señalamientos sobre una presunta manipulación del menor corresponden a la versión expuesta por Guardia en su comunicado. Para establecer el alcance de la disputa, es necesario conocer también la postura de la otra parte y las resoluciones de las autoridades competentes.