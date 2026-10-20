Maribel Guardia renuncia a convivir con su nieto tras presuntas acusaciones​​​​​

México La actriz y cantante Maribel Guardia informó el lunes 19 de octubre que renunció a la posibilidad de convivir con su nieto, José Julián, pese a que, según afirmó, estaba cerca de conseguir un régimen de visitas. La artista explicó que tomó la decisión por temor a que el encuentro con el menor se utilice para perjudicarla a ella ya su esposo, en medio de las acusaciones de presunto maltrato. En un comunicado difundido junto a su equipo legal, Guardia manifestó que atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida, después de meses de disputas legales para conseguir la convivencia con el hijo de su fallecido hijo, Julián Figueroa.

Maribel Guardia niega acusaciones de maltrato

La actriz sostuvo que el proceso dio un giro inesperado cuando, según su versión, surgió un dictamen privado en el que se acusa a ella y a su esposo de agredir al menor. Guardia rechazó esos señalamientos y afirmó que el niño habría sido influenciado para declarar en su contra. “Han fabricado un dictamen privado en el que han usado a mi nieto, evidentemente alienado para expresar de manera vil y falsa que mi esposo y yo lo agredimos”, expresó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Guardia también recordó un video difundido en redes sociales en el que, según su versión, el menor aparece con una máscara durante una transmisión en vivo y utiliza expresiones ofensivas hacia sus abuelos paternos. “El niño decía cosas violentas con lenguaje inapropiado para su edad y con expresiones violentas hacia mi persona”, señaló la artista.

Guardia denuncia una presunta estrategia en su contra

La actriz manifestó su preocupación por la intervención de un perito privado, a quien acusó de incluir información falsa en el testimonio del niño. Además, aseguró que, de acuerdo con la información proporcionada por su abogado, existe un supuesto plan para responsabilizar a su esposo de una agresión durante el primer encuentro con el menor. "Con la intervención de un perito privado quien, sin ningún temor a Dios, coloca mentiras en la boca de un niño. Lo más doloroso es que de acuerdo a con información de inteligencia de mi abogado el Licenciado Beceiro existe un plan perverso para que al darse la primera convivencia, se pretende usar al niño para culpar a mi esposo de algún tipo de agresión horrible", afirmó. Guardia sostuvo que esa presunta estrategia buscaría desacreditarla ante las autoridades encargadas de determinar las condiciones de convivencia con su nieto. "No puedo dar crédito al nivel de vileza de quienes están utilizando a un niño para mentir en contra de su familia paterna. Lo único que le queda a ese niño de su papá, soy yo", manifestó.

¿Por qué renunció a convivir con su nieto?