Los Hijos de Morazán invitan al evento: “La macaneada del año”

San Pedro Sula, Honduras. Los integrantes de “Los Hijos de Morazán” ya preparan los motores para su próximo proyecto, “La Macaneada del Año”, un evento de boxeo que busca ofrecer una experiencia única para los aficionados del deporte y los seguidores del popular proyecto digital.

A través de sus redes sociales, el grupo confirmó que la actividad se llevará a cabo el sábado 21 de noviembre a partir de las 5:00 pm en el Gimnasio del estadio Olímpico Metropolitano, de esta ciudad.

Entre los creadores de contenido que participarán en dicho encuentro destacan: Chaval, Punto Joven, Caracolito, Carlos Zúniga, Nicky Escobar, Majo Ramírez, El Riñón, Macizo, Cañita, Yisi, Lexgp, Loncho, Barbarito, Rigotop, Angel Flowers y Chauder. Ellos son los luchadores confirmados hasta el momento.

Carlos Zúniga, uno de los representantes del popular podcast, compartió un mensaje de invitación para el público:

“Amigos hondureños y también de toda la comunidad catracha en EUA, les invitamos de parte de Los Hijos de Morazán al evento más importante de “streaming” nacional que será este próximo 21 de noviembre. Se reunirán los creadores de contenido más importantes de Honduras. Tendremos combates y peleas que te van a hacer vivir muchas emociones, un evento que nunca antes se ha visto por acá, así que les animamos para que puedan adquirir sus entradas con anticipación”.