Rosie Huntington-Whiteley regresó al Victoria’s Secret Fashion Show después de 16 años

Los Ángeles, California. Una antigua "ángel" vuelve a desplegar sus alas.
Tras una pausa de 16 años, Rosie Huntington-Whiteley regresó al desfile de Victoria’s Secret, este domingo 18 de octubre.
La espigada rubia desfiló por la icónica pasarela luciendo un conjunto de lencería en color azul hielo brillante, compuesto por un delicado bralette de encaje y una braga de tiro alto, adornados con cadenas de cristales. El estilismo incluía, además, medias transparentes hasta el muslo con detalles tipo liguero.
Completó el conjunto con unas alas de ángel de plumas blancas, su melena rubia peinada en ondas sueltas, pendientes largos y un collar de cristales, todo ello sobre un escenario invernal de tonos azul hielo.
Para su segundo atuendo, la modelo rubia lució una pieza de encaje blanca, acompañada por un abrigo de piel sintética de gran tamaño que llegaba hasta el suelo.
Huntington-Whiteley fue una presencia habitual en los desfiles de la marca, participando en cada edición anual entre 2006 y 2010.
Ahora, a sus 39 años, confesó a la edición británica de Vogue que está "encantada" de volver a desfilar para "la marca estadounidense por excelencia".
Al preguntarle por su preparación, señaló que el entrenamiento de fuerza ha sido el eje central de su rutina, aunque también es aficionada a los tratamientos faciales de Shani Darden, los baños de agua fría y el drenaje linfático.
"El año que viene cumplo 40; miro mi cuerpo y siento una enorme gratitud por haber tenido dos hijos", explicó.
"Para mí, lo importante es sentirme fuerte y en forma, más allá de pensar en una cifra en la báscula o en la cinta métrica. La capacidad genera confianza".
@suniabukhari did not have rosie huntington-whiteley returning to VS on my bingo card #victoriassecret #vsfashionshow #rosiehuntingtonwhiteley #fyp ♬ WHO IS VICTORIA - the golden era models
La británica no es la única figura reconocida que regresa a Victoria’s Secret este año; iconos de la pasarela como Adriana Lima y Alessandra Ambrosio también han desfilado.
El esperado desfile contó, además, con rostros más recientes de la firma, como Elsa Hosk, Gigi Hadid y Barbara Palvin, junto a figuras que debutan en Victoria’s Secret, como Natalia Bryant y Kylie Jenner.