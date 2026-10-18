Rosie Huntington-Whiteley regresó al Victoria’s Secret Fashion Show después de 16 años

Los Ángeles, California. Una antigua "ángel" vuelve a desplegar sus alas.

Tras una pausa de 16 años, Rosie Huntington-Whiteley regresó al desfile de Victoria’s Secret, este domingo 18 de octubre.

La espigada rubia desfiló por la icónica pasarela luciendo un conjunto de lencería en color azul hielo brillante, compuesto por un delicado bralette de encaje y una braga de tiro alto, adornados con cadenas de cristales. El estilismo incluía, además, medias transparentes hasta el muslo con detalles tipo liguero.

Completó el conjunto con unas alas de ángel de plumas blancas, su melena rubia peinada en ondas sueltas, pendientes largos y un collar de cristales, todo ello sobre un escenario invernal de tonos azul hielo.

Para su segundo atuendo, la modelo rubia lució una pieza de encaje blanca, acompañada por un abrigo de piel sintética de gran tamaño que llegaba hasta el suelo.