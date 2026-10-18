Taylor Swift lució como una princesa en la Academy Museum Gala 2026

Estados Unidos. La cantante Taylor Swift se inspiró en las princesas de cuentos de hadas.
La ganadora de 14 premios Grammy apareció el pasado sábado en la alfombra roja de la Academy Museum Gala 2026 luciendo un vestido de Dior en color azul pálido, digno de una princesa del pop.
La elección de la firma resulta muy acertada, dado que Swift llevó un vestido de novia de alta costura de Dior, diseñado por Jonathan Anderson, para su boda con Travis Kelce a principios de este año. Aunque aún no se han publicado imágenes de su vestido nupcial, este romántico diseño bien podría haber servido como su "algo azul".
Confeccionado en seda plisada, el vestido lucía un lazo adornado con pedrería. La artista lució su reciente corte de pelo con suaves ondas y cambió su característico labial rojo por un tono rosa pálido.
Unos zapatos de Aquazzura y joyas de Chopard —que incluían pendientes con 32,40 quilates de diamantes, además de un anillo y una delicada pulsera de diamantes— completaron el conjunto.
@vanityfairfrance Taylor Swift au gala de l’Academy Museum hier soir à Los Angeles. #taylorswift #AcademyMusuemGala ♬ original sound - multifandom.edits.3
Taylor Swift también realizó una presentación musical esa noche, en la cual se le rindió homenaje al cineasta y compositor John Carpenter, al actor Colman Domingo —nominado en dos ocasiones al Óscar— y a la ganadora del Óscar Charlize Theron.
"Taylor es un talento extraordinario cuyo trabajo resuena en todo el mundo", señaló a principios de este mes Amy Homma, directora y presidenta del Academy Museum y de la Academy Collection.
"Estamos encantados de darle la bienvenida a la gala de este año y esperamos con ilusión su actuación, que pondrá el broche de oro a una velada maravillosa dedicada a honrar a tres cineastas excepcionales y a apoyar la misión del Academy Museum: celebrar y preservar el cine".
@wwd #TaylorSwift made a beeline for Dakota and Elle Fanning at the 2026 Academy Museum Gala. Read all about the looks from the star-studded Los Angeles event—including the singer’s #Dior ♬ original sound - WWD
Los fondos recaudados en la Academy Museum Gala, que celebra este año su sexta edición, se destinan a las exposiciones, programas educativos, proyecciones públicas y otras iniciativas de la institución.
Rolex es el patrocinador fundador del Academy Museum, y la gala anual está copresidida por Tom Ford, Robert Rodriguez, Steven Spielberg y Kate Capshaw.
El comité anfitrión de este año incluyó a Jessica Alba, Judd Apatow y Leslie Mann, Kirsten Dunst, Kate Hudson, Jessica Lange, Greta Lee, John Legend y Chrissy Teigen, Rami Malek, Demi Moore, Olivia Munn, Teyana Taylor y otras figuras destacadas.
Sin embargo, el esposo de Swift no la acompañó en la alfombra roja, ya que el tight end de los Kansas City Chiefs tiene previsto jugar contra los Los Angeles Chargers en el Arrowhead Stadium.
"Es muy probable que ella se reúna con su "príncipe azul" en Misuri después de la medianoche", dijo una fuente.
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