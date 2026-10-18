Taylor Swift lució como una princesa en la Academy Museum Gala 2026

Estados Unidos. La cantante Taylor Swift se inspiró en las princesas de cuentos de hadas.

La ganadora de 14 premios Grammy apareció el pasado sábado en la alfombra roja de la Academy Museum Gala 2026 luciendo un vestido de Dior en color azul pálido, digno de una princesa del pop.

La elección de la firma resulta muy acertada, dado que Swift llevó un vestido de novia de alta costura de Dior, diseñado por Jonathan Anderson, para su boda con Travis Kelce a principios de este año. Aunque aún no se han publicado imágenes de su vestido nupcial, este romántico diseño bien podría haber servido como su "algo azul".

Confeccionado en seda plisada, el vestido lucía un lazo adornado con pedrería. La artista lució su reciente corte de pelo con suaves ondas y cambió su característico labial rojo por un tono rosa pálido.

Unos zapatos de Aquazzura y joyas de Chopard —que incluían pendientes con 32,40 quilates de diamantes, además de un anillo y una delicada pulsera de diamantes— completaron el conjunto.