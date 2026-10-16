Miss Universo da la bienvenida a las concursantes de Miss Grand International

La organización también aconsejó a las jóvenes que desean incursionar en los certámenes de belleza elegir cuidadosamente las plataformas en las que participan. Según el comunicado, las aspirantes deben considerar si las organizaciones que eligen favorecen su crecimiento y mantienen abiertas sus oportunidades futuras.

Miss Universe reafirmó su compromiso con el empoderamiento femenino y señaló que los logros de una mujer no deben convertirse en obstáculos para su futuro. Por ello, invitó a las concursantes de Miss Grand International afectadas por la medida a participar en Miss Universo y continuar persiguiendo sus sueños.

La Organización Miss Universo (MUO) rechazó la restricción atribuida a Nawat Itsaragrisil , presidente de Miss Grand International (MGI), que impediría durante dos años a las 10 finalistas de ese certamen competir en Miss Universo. En un comunicado oficial publicado el jueves, la organización defendió la libertad de las mujeres para perseguir sus aspiraciones y aseguró que las concursantes afectadas son bienvenidas en su escenario.

Miss Universo también pidió a sus directoras nacionales que actualmente poseen una franquicia de Miss Grand International que renuncien a ella. La organización argumentó que quienes representan su marca deben actuar de acuerdo con sus principios y evitar respaldar estructuras que, a su juicio, restrinjan las oportunidades de las mujeres.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

A continuación, el comunicado publicado el jueves por Miss Universe:

Miss Universo defiende a las mujeres y su poder para soñar

Durante 75 años, la Organización Miss Universo ha defendido el empoderamiento de las mujeres, la ampliación de sus oportunidades y la creación de una plataforma global donde puedan soñar, crecer y brillar.

Las recientes declaraciones del Sr. Nawat Itsaragrisil sobre la restricción de participación en Miss Universo para las concursantes de Miss Grand International que queden entre las 10 primeras son motivo de profunda preocupación para nuestra organización.

En Miss Universo, creemos que el éxito de una mujer debe abrir puertas, no cerrarlas. Ninguna mujer debería ver limitados sus sueños ni sus oportunidades futuras por haber competido con éxito en otro escenario. Debemos alentar a las mujeres a crecer, a aspirar a más y a aprovechar todas las oportunidades a su alcance.

A todas las concursantes de Miss Grand International afectadas por estas restricciones, nuestro mensaje es claro: Son bienvenidas en Miss Universo .

Tus logros nunca deben convertirse en limitaciones. Si Miss Universo es tu sueño, queremos que lo persigas. Te recibiremos con los brazos abiertos, te apoyaremos y te animaremos, y nos sentiríamos orgullosos de verte brillar con luz propia en el escenario de Miss Universo.

A las jóvenes que se plantean entrar en el mundo de los concursos de belleza: piensen bien en la plataforma que elijan. No empiecen su andadura con una organización que pueda limitar el alcance de sus sueños. Vengan a Miss Universo, una plataforma global que lleva 75 años empoderando a las mujeres para que persigan sus ambiciones sin poner límites a sus sueños.

También debemos ser igualmente claros con nuestras Directoras Nacionales de Miss Universo en todo el mundo. Las Directoras Nacionales que posean una franquicia de Miss Grand International deben renunciar a ella . No podemos pedirles a las mujeres que defiendan su libertad para perseguir sus sueños mientras las organizaciones que las representan apoyan simultáneamente un sistema que restringe esas oportunidades.

Se trata de una cuestión de principios y coherencia. Quienes tienen la responsabilidad de representar el nombre de Miss Universo deben defender los valores que representa. No podemos empoderar a las mujeres con nuestras palabras si, con nuestras acciones, apoyamos estructuras que las limitan. Si les pedimos a las mujeres que crean que sus posibilidades son ilimitadas, las organizaciones que las guían deben estar preparadas para demostrar esa misma convicción.

Sus delegados merecen algo mejor. Sus sueños merecen algo mejor.Miss Universo seguirá defendiendo a las mujeres, sus ambiciones y su derecho a brillar.Y para todas las mujeres que se preguntan si todavía hay un lugar para ellas en Miss Universo, nuestra respuesta es simple: Sí.

Ven a soñar con nosotros. Ven a crecer con nosotros. Ven a brillar con nosotros. El escenario de Miss Universo te espera.