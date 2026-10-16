Los Tigres del Norte se estrenan en Tiny Desk con un mensaje a favor de los migrantes

La banda abrió la sesión con 'Somos más americanos', uno de sus himnos a favor de los migrantes en Estados Unidos. "Somos más americanos que todititos los gringos", recitó el vocalista Jorge Hernández al iniciar el espectáculo frente al famoso escritorio de NPR que sirve de escenario.

"Nuestra comunidad está bajo ataque y no es la primera vez. Nos quitan nuestra humanidad. Desde que tenemos memoria, estos caballeros nos han devuelto esa humanidad. Así que es un gran honor tenerlos aquí", comentó emocionado el productor Félix Contreras al presentar a la agrupación.

Washington. La histórica banda mexicana Los Tigres del Norte debutó este jueves en Tiny Desk , el popular formato musical de la radio estadounidense NPR, con un mensaje a favor de los migrantes a pocas semanas de las elecciones legislativas de medio mandato en Estados Unidos.

El cantante estuvo acompañado por el resto de la agrupación, integrada por acordeón, bajo y batería: Hernán Hernández, Eduardo Hernández, Luis Hernández, Óscar Lara, Giovanni Hernández y Juan Salazar.

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A lo largo de una actuación de más de 20 minutos, Los Tigres del Norte también interpretaron ante el público estadounidense temas como 'Golpes en el corazón', 'Quiero volar contigo', 'Ni parientes somos' y 'La puerta negra'.

La actuación forma parte de una programación especial de NPR con motivo del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, que comenzó el pasado 15 de septiembre y termina precisamente este jueves.

La agrupación, que acumula más de 2,3 millones de seguidores en Instagram, suma más de 200.000 "me gusta" en la publicación del Tiny Desk en esa red social y casi 150.000 en YouTube.

Los Tigres del Norte tienen un componente político inherente a la temática de sus canciones, vinculada a la defensa de los migrantes hispanos en Estados Unidos, algo que los llevó a participar en un mitin de la campaña presidencial de Kamala Harris en 2024.

El primer Tiny Desk se grabó en 2008 con la cantautora Laura Gibson y, con los años, se ha convertido en uno de los escenarios musicales más prestigiosos del mundo, por el que han pasado artistas como Coldplay, U2, Bad Bunny, Adele o Karol G. EFE