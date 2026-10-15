Halle Berry: juez permite declarar a su hijo para contar su versión sobre agresión

Los Ángeles, Estados Unidos. La disputa legal entre la actriz Halle Berry y su exesposo, Olivier Martínez, sumó un nuevo capítulo después de que un juez autorizara a su hijo de 13 años, Maceo Martínez, a declarar en una audiencia relacionada con una solicitud de orden de restricción por presunta violencia doméstica.
La decisión fue adoptada por la jueza del Tribunal Superior de Los Ángeles, Shelley Kaufman, quien limitó el testimonio del adolescente a los asuntos relacionados con dicha solicitud. Además, recordó las restricciones vigentes para evitar que los padres hablen con el menor sobre los documentos judiciales o lo preparen para declarar.
El fallo se produjo después de que Martínez solicitara medidas legales contra Berry, a quien acusa de haber agredido al adolescente durante un incidente ocurrido el 26 de septiembre. La actriz ha rechazado los señalamientos y cuestionado la interpretación que su exesposo hace de lo sucedido.
Halle Berry cuestiona las acusaciones de su exesposo
En documentos presentados ante el tribunal, Berry manifestó su oposición a que su hijo declarara, al considerar que el proceso podría afectar su bienestar emocional y colocarlo en medio del conflicto entre sus padres.
La actriz sostuvo que el incidente de septiembre ocurrió cuando intentaba establecer límites con el adolescente. También afirmó que existen grabaciones y testimonios de adultos que, según su versión, contradicen el relato de Martínez.
En otra declaración judicial, Berry cuestionó una fotografía que su expositor presentó como parte de sus argumentos. Según la actriz, la imagen no muestra lesiones, hematomas ni marcas en el cuello del menor que respalden las acusaciones de estrangulamiento.
Berry también aclaró que su prometido, Van Hunt, no examinó básicamente al adolescente, sino que declaró no haber observado enrojecimiento ni hematomas.
Estas afirmaciones forman parte de los argumentos presentados por la actriz ante el tribunal y no constituyen, por sí mismos, una determinación judicial sobre lo ocurrido.
Olivier Martínez pide que su hijo sea escuchado
Martínez, por su parte, sostiene que el adolescente desea contar directamente su versión de los hechos ante el tribunal. Según los argumentos de su representación legal, el testimonio permitiría a la jueza conocer más detalles del incidente.
El abogado Patrick Baghdaserians defendió la solicitud y afirmó que el tribunal debía contar con toda la información disponible para evaluar las acusaciones.
En una petición presentada el 1 de octubre, Martínez también solicitó la custodia exclusiva de Maceo y denunció otros presuntos episodios de maltrato. Berry ha negado las acusaciones y, según los documentos citados en los informes del caso, también ha afirmado ser víctima de violencia doméstica.
La jueza recordó que las restricciones judiciales vigentes continúan en vigor, incluidas las disposiciones que buscan impedir que los padres influyan en el testimonio del adolescente.
Berry y Martínez contrajeron matrimonio en 2013 y se separaron en 2016. La disputa actual se desarrolla en el marco de sus desacuerdos sobre la crianza de su hijo.
Hasta el momento, las acusaciones enfrentadas deben entenderse como alegaciones de las partes, sin que el tribunal haya establecido como hechos probados los señalamientos en disputa.