Halle Berry: juez permite declarar a su hijo para contar su versión sobre agresión

Los Ángeles, Estados Unidos. La disputa legal entre la actriz Halle Berry y su exesposo, Olivier Martínez, sumó un nuevo capítulo después de que un juez autorizara a su hijo de 13 años, Maceo Martínez, a declarar en una audiencia relacionada con una solicitud de orden de restricción por presunta violencia doméstica. La decisión fue adoptada por la jueza del Tribunal Superior de Los Ángeles, Shelley Kaufman, quien limitó el testimonio del adolescente a los asuntos relacionados con dicha solicitud. Además, recordó las restricciones vigentes para evitar que los padres hablen con el menor sobre los documentos judiciales o lo preparen para declarar. El fallo se produjo después de que Martínez solicitara medidas legales contra Berry, a quien acusa de haber agredido al adolescente durante un incidente ocurrido el 26 de septiembre. La actriz ha rechazado los señalamientos y cuestionado la interpretación que su exesposo hace de lo sucedido.

Halle Berry cuestiona las acusaciones de su exesposo

En documentos presentados ante el tribunal, Berry manifestó su oposición a que su hijo declarara, al considerar que el proceso podría afectar su bienestar emocional y colocarlo en medio del conflicto entre sus padres. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La actriz sostuvo que el incidente de septiembre ocurrió cuando intentaba establecer límites con el adolescente. También afirmó que existen grabaciones y testimonios de adultos que, según su versión, contradicen el relato de Martínez. En otra declaración judicial, Berry cuestionó una fotografía que su expositor presentó como parte de sus argumentos. Según la actriz, la imagen no muestra lesiones, hematomas ni marcas en el cuello del menor que respalden las acusaciones de estrangulamiento. Berry también aclaró que su prometido, Van Hunt, no examinó básicamente al adolescente, sino que declaró no haber observado enrojecimiento ni hematomas. Estas afirmaciones forman parte de los argumentos presentados por la actriz ante el tribunal y no constituyen, por sí mismos, una determinación judicial sobre lo ocurrido.

Olivier Martínez pide que su hijo sea escuchado