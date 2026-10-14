Diane Kruger recibirá el premio Icon en el festival de cine Evolution Mallorca

Palma. La actriz alemana Diane Kruger recibirá el Evolution Icon Award en reconocimiento a su trayectoria en el 15º Evolution Mallorca International Film Festival (EMIFF) que se celebrará del 28 de octubre al 4 de noviembre y proyectará más de 140 películas y documentales.

Reconocida por películas como 'Troya', 'La búsqueda' y 'Malditos bastardos', Kruger ha desarrollado una destacada trayectoria entre el cine europeo y Hollywood y recibió el premio a la Mejor Actriz en Cannes por 'En la penumbra', de Fatih Akin, ha destacado en un comunicado el festival mallorquín sobre la galardonada.

"Es un regalo tenerla con nosotros para celebrar esta 15 edición", ha dicho este miércoles sobre la galardonada la director del festival, Sandra Lipski.

Esta edición se desarrollará durante ocho días en 13 espacios de Mallorca y prevé reunir a más de 8.000 asistentes.

El premio a Kruger se suma al Evolution Icon Award a la actriz alemana Iris Berben, que ya había sido anunciado.

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El festival también homenajeará con el Evolution Vision Award al director y productor Edward Berger, responsable de 'Sin novedad en el frente', ganadora de cuatro premios Óscar, y de 'Cónclave'.