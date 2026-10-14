Diane Kruger recibirá el premio Icon en el festival de cine Evolution Mallorca

Palma. La actriz alemana Diane Kruger recibirá el Evolution Icon Award en reconocimiento a su trayectoria en el 15º Evolution Mallorca International Film Festival (EMIFF) que se celebrará del 28 de octubre al 4 de noviembre y proyectará más de 140 películas y documentales.
Reconocida por películas como 'Troya', 'La búsqueda' y 'Malditos bastardos', Kruger ha desarrollado una destacada trayectoria entre el cine europeo y Hollywood y recibió el premio a la Mejor Actriz en Cannes por 'En la penumbra', de Fatih Akin, ha destacado en un comunicado el festival mallorquín sobre la galardonada.
"Es un regalo tenerla con nosotros para celebrar esta 15 edición", ha dicho este miércoles sobre la galardonada la director del festival, Sandra Lipski.
Esta edición se desarrollará durante ocho días en 13 espacios de Mallorca y prevé reunir a más de 8.000 asistentes.
El premio a Kruger se suma al Evolution Icon Award a la actriz alemana Iris Berben, que ya había sido anunciado.
El festival también homenajeará con el Evolution Vision Award al director y productor Edward Berger, responsable de 'Sin novedad en el frente', ganadora de cuatro premios Óscar, y de 'Cónclave'.
Además, el director de fotografía Matthew Libatique, tres veces nominado al Óscar y colaborador habitual de Darren Aronofsky, recibirá el Cinematography Icon Award. Entre sus trabajos destacan 'Réquiem por un sueño', 'Cisne negro', 'Iron Man', 'Ha nacido una estrella' y 'Maestro'.
La gala de clausura tendrá también un protagonista mallorquín, el figurinista, diseñador de producción y artista visual Pau Aulí, que recibirá el Evolution New Talent Award.
Aulí ha trabajado con cineastas como Agustí Villaronga y Albert Serra, y ha recibido tres nominaciones a los Premios Gaudí por 'El ventre del mar', 'La abadesa' y 'Polvo serán'. Además, es el responsable del vestuario de 'The End of It', película que clausura el festival.
La 15.ª edición contará asimismo con Marc Clotet como presidente del jurado, integrado por más de 30 profesionales del sector que reflejan el carácter multicultural y diverso del festival.
@zurichfilmfestival 🎂 Happy 50th birthday to Diane Kruger! While we're all brushing up on Homer this summer, here's a throwback to Diane Kruger's #ZFF2023 masters, where she reflected on playing Helen of Troy in the 2004 film Troy. #dianekruger #zurichfilmfestival ♬ Originalton - Zurich Film Festival
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