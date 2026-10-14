  1. Inicio
  2. · Espectáculos

Diane Kruger recibirá el premio Icon en el festival de cine Evolution Mallorca

El festival de cine se celebrará del 28 de octubre al 4 de noviembre.

  • Actualizado: 14 de octubre de 2026 a las 10:25 -
  • Agencia EFE
Diane Kruger recibirá el premio Icon en el festival de cine Evolution Mallorca

Diane Heidkrüger, conocida como Diane Kruger; es una modelo y actriz de cine y televisión alemana.

Palma. La actriz alemana Diane Kruger recibirá el Evolution Icon Award en reconocimiento a su trayectoria en el 15º Evolution Mallorca International Film Festival (EMIFF) que se celebrará del 28 de octubre al 4 de noviembre y proyectará más de 140 películas y documentales.

Reconocida por películas como 'Troya', 'La búsqueda' y 'Malditos bastardos', Kruger ha desarrollado una destacada trayectoria entre el cine europeo y Hollywood y recibió el premio a la Mejor Actriz en Cannes por 'En la penumbra', de Fatih Akin, ha destacado en un comunicado el festival mallorquín sobre la galardonada.

"Es un regalo tenerla con nosotros para celebrar esta 15 edición", ha dicho este miércoles sobre la galardonada la director del festival, Sandra Lipski.

Esta edición se desarrollará durante ocho días en 13 espacios de Mallorca y prevé reunir a más de 8.000 asistentes.

El premio a Kruger se suma al Evolution Icon Award a la actriz alemana Iris Berben, que ya había sido anunciado.

El festival también homenajeará con el Evolution Vision Award al director y productor Edward Berger, responsable de 'Sin novedad en el frente', ganadora de cuatro premios Óscar, y de 'Cónclave'.

Angélica Rivera lanzará serie autobiográfica junto a su hija

Además, el director de fotografía Matthew Libatique, tres veces nominado al Óscar y colaborador habitual de Darren Aronofsky, recibirá el Cinematography Icon Award. Entre sus trabajos destacan 'Réquiem por un sueño', 'Cisne negro', 'Iron Man', 'Ha nacido una estrella' y 'Maestro'.

La gala de clausura tendrá también un protagonista mallorquín, el figurinista, diseñador de producción y artista visual Pau Aulí, que recibirá el Evolution New Talent Award.

Aulí ha trabajado con cineastas como Agustí Villaronga y Albert Serra, y ha recibido tres nominaciones a los Premios Gaudí por 'El ventre del mar', 'La abadesa' y 'Polvo serán'. Además, es el responsable del vestuario de 'The End of It', película que clausura el festival.

La 15.ª edición contará asimismo con Marc Clotet como presidente del jurado, integrado por más de 30 profesionales del sector que reflejan el carácter multicultural y diverso del festival.

Cristian Castro será reconocido en los Billboard por su trayectoria
@zurichfilmfestival 🎂 Happy 50th birthday to Diane Kruger! While we're all brushing up on Homer this summer, here's a throwback to Diane Kruger's #ZFF2023 masters, where she reflected on playing Helen of Troy in the 2004 film Troy. #dianekruger #zurichfilmfestival ♬ Originalton - Zurich Film Festival

.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias