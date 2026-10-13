Vale Rosales, el baterista hondureño que conquistó un lugar en la música europea

Bélgica

Desde sus primeros acercamientos a la batería en Honduras hasta sus presentaciones en importantes escenarios europeos, Vale Rosales ha construido una trayectoria musical marcada por la disciplina, la preparación y la perseverancia. Originario de Tegucigalpa y residente en Bélgica, el músico hondureño comenzó a tomar clases de batería a los seis años y, con el apoyo de su familia, convirtió su pasión en un proyecto de vida. Su formación en el KASK & Conservatorium, en Bélgica, le abrió las puertas a nuevas oportunidades profesionales, entre ellas tocar en el festival Pukkelpop y convertirse en baterista principal del artista belga Berre. Actualmente, trabaja en distintos proyectos vinculados a Universal Music y prepara el primer álbum de su proyecto personal, “Time Behind”. En esta entrevista, recuerda sus inicios, los sacrificios que marcaron su camino y los retos de abrirse paso en la industria musical europea.

Usted comenzó a tocar la batería desde muy pequeño, practicando de manera empírica en las afueras del negocio de su madre, en Valle de Ángeles. ¿Cómo recuerda esos primeros acercamientos a la música y qué despertó su interés por la batería? Comencé en clases de batería a los seis años, pero antes de eso recuerdo que en mi casa siempre pasaba haciendo bulla con las ollas de mi mamá. Desde entonces, nunca dejé de tocar batería. Recuerdo que, desde la primera clase de batería que tuve, quedé hipnotizado. En realidad, no sé qué fue lo que despertó mi interés por la música, pero definitivamente mi familia tuvo mucho aporte y me dio mucho apoyo para que pudiera seguir mi sueño. Desde aquellos primeros años hasta llegar a escenarios internacionales, ¿cuáles considera que han sido los momentos más importantes en su crecimiento como baterista y en la construcción de su carrera artística? Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Después de graduarme de la universidad en Tegucigalpa, tuve que tomar una decisión sobre lo que iba a hacer en mi vida: trabajar en una oficina ejerciendo mi profesión o aventurarme a seguir mi sueño de hacer música. Hasta ese momento no había estudiado música formalmente y mi decisión fue buscar lugares para estudiar música a un alto nivel, y eso fue lo que hice. Cuando recién me fui del país a estudiar, no pensé que iba a estar tanto tiempo afuera del país, porque todo fue muy difícil al principio.

Su formación lo llevó a Bélgica, donde estudió jazz, pop y técnicas de batería en el KASK & Conservatorium. ¿Cómo fue el proceso de adaptación a esta preparación profesional y qué conocimientos considera que han transformado su manera de interpretar la música? El proceso para entrar en cualquier conservatorio en Europa es muy duro. Las audiciones están preparadas en tres etapas y, si no pasás una de ellas, no sos aceptado. En mi conservatorio (KASK) solo aceptan tres alumnos por año en cada instrumento, así que la competencia es ardua. Una vez en el conservatorio, estás dentro de una élite de músicos del país y las posibilidades de tocar con artistas y bandas son más grandes. Se requiere mucha, mucha disciplina y amor por lo que hacés para estar en un conservatorio así, pero vale la pena. Ha tenido la oportunidad de presentarse en escenarios europeos, incluyendo el festival Pukkelpop, en Bélgica. ¿Qué significó para usted participar en un evento de esta magnitud y cómo vivió la experiencia de tocar frente a un público tan numeroso? Tocar en uno de los festivales más grandes de Europa fue algo inexplicable. Se me cruzaban las memorias de todos los conciertos que hice en Honduras y cuando tocaba enfrente de la tienda de mi mamá. Fue una adrenalina increíble. Ahora tengo la oportunidad de seguir tocando en conciertos así y ya estoy más acostumbrado, pero los recuerdos de donde vengo siempre están ahí en cada concierto. ¿Qué diferencias ha encontrado entre participar en proyectos y escenarios musicales en Honduras y hacerlo en Europa, especialmente en cuanto a la preparación, las oportunidades y las exigencias profesionales? Aquí he experimentado que todo proyecto es tomado con seriedad, sin importar si es grande o pequeño. Los músicos son muy preparados, casi todos han estudiado en un conservatorio y, en general, existe un nivel muy alto de ejecución y conocimiento de la música. Claro, esto se debe al apoyo que el Gobierno le brinda al arte en el país. Las escuelas de música y los conservatorios son gratis para los residentes y todos tienen la oportunidad de estar en una de estas instituciones. La competencia es mayor y eso crea un ambiente de querer seguir mejorando.

Su historia conecta sus primeros ensayos en Valle de Ángeles con sus presentaciones internacionales. ¿Qué personas, sacrificios o experiencias han sido fundamentales para que pudiera avanzar en este recorrido artístico? Indudablemente, hay mucho sacrificio al querer seguir el camino de la música. Me acuerdo de que, desde que estaba en el colegio, yo llegaba a mi casa y practicaba unas cuatro o cinco horas en la batería. Mis padres y mi hermana tuvieron mucha paciencia conmigo, y eso fue fundamental también para que yo pudiera pulir mi talento. Siempre tuve en mi mente lo que quería lograr, y eso era tocar en escenarios internacionales al más alto nivel profesional de música. Esto me llevó a no parar de practicar y tocar siempre que se me diera una oportunidad, ya fuera en un lugar pequeño, como se observa en el video de Valle de Ángeles, o en una presentación más grande. Personalmente, el sacrificio fue dejar de ir a cumpleaños de amigos o familiares, fiestas, eventos sociales, etcétera, por hacer música. Como músico hondureño que desarrolla su carrera en Europa, ¿qué retos ha enfrentado para abrirse camino en la industria musical y qué consejo les daría a los jóvenes que desean dedicarse profesionalmente a la música? El primer reto fue dejar mi país, mi familia y amigos, y llegar a un país donde no conocía la cultura, el idioma ni la industria. Prácticamente, comenzar desde cero. Por lo menos durante los primeros tres años de estar en Bélgica, trabajé entregando comida, en fábricas moviendo cajas y en bares, solo para pasar el rato mientras estaba en el conservatorio estudiando música. No te voy a mentir, estuve cerca de tirar la toalla, pero en ese momento mandaron un anuncio a todos los bateristas del conservatorio diciendo que había un artista de Universal Music que andaba en busca de un baterista, y yo apliqué para ir a la audición. Y, para no hacer larga la historia, fui elegido entre más de 80 bateristas de todo el país para ser parte de la banda de un artista muy reconocido en el país. Mi consejo para los jóvenes que se quieren dedicar a la música sería que se preparen lo más posible, que lo intenten y que no tengan miedo de salir y mostrar su talento.

¿En qué proyectos musicales está trabajando actualmente y cuáles son sus principales metas para los próximos meses, tanto en Europa como en relación con Honduras? Actualmente soy el baterista principal de “Berre” y trabajo junto con Universal Music para otros proyectos. Mi proyecto personal y principal se llama “Time Behind” y, por los momentos, estamos grabando nuestro primer álbum de estudio, con los planes de salir el otro año a tocar. ¡Tal vez pasamos por Honduras! Para los próximos meses tengo una gira europea por Holanda, Alemania, Polonia, República Checa, Francia, Bélgica e Inglaterra. Luego de esa gira, voy a otra gira en China con la banda Feuerstrings, una banda formada en Alemania por cuatro cellistas hondureños.

Perfil de Vale Rosales