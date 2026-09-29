Honduras estará en Colombia y París de la mano de Jaime Vallardo Chávez

El arte hondureño tendrá presencia en dos importantes escenarios internacionales durante octubre de 2026. El maestro Jaime Vallardo Chávez, conocido como "El Artista de las Monedas Mundiales", representará a Honduras en la VI Bienal Internacional de Arte Contemporáneo BIARCO, en Colombia, y posteriormente llegará a París para participar en el histórico Salón de Otoño.
El recorrido comenzará en Armenia, Quindío, donde se desarrollará la VI Bienal BIARCO del 14 al 21 de octubre. El encuentro reunirá a más de 250 artistas procedentes de 25 países y contará con la participación de seis galerías internacionales, convirtiendo a esta región colombiana en un punto de encuentro para distintas expresiones del arte contemporáneo.
Vallardo Chávez llegará a esta cita con "VIAJE A LA LUNA", una propuesta en la que lleva el tradicional jícaro hondureño hacia una dimensión cósmica. La obra plantea una lectura simbólica sobre el sueño americano y la experiencia del migrante que, pese a la distancia, mantiene la mirada puesta en sus raíces y en el horizonte.
El artista, originario de Honduras y radicado en Perú, mantiene una estrecha vinculación con Choluteca, territorio que ha sido una fuente constante de inspiración para su producción. Su trabajo ha convertido al árbol de jícaro en uno de sus principales símbolos, asociado con la resistencia, la identidad y la permanencia de las raíces culturales.
Su trayectoria internacional se extiende por América, Europa, África y el Caribe. Vallardo Chávez ha llevado sus creaciones a más de un centenar de países y su obra se encuentra en museos, embajadas, colecciones privadas, hoteles y otros espacios de distintas partes del mundo. También ha desarrollado proyectos como creador y organizador del Bicentenario de América, además de desempeñarse como escritor y conferencista.
Después de su paso por Colombia, el artista hondureño continuará hacia Francia para participar en el Salón de Otoño, una de las exposiciones artísticas de mayor tradición en París. El encuentro se desarrollará del 28 de octubre al 1 de noviembre en pabellones instalados en la Place de la Concorde, uno de los espacios más emblemáticos de la capital francesa.
El Salón de Otoño fue fundado en 1903 por el arquitecto belga Frantz Jourdain y a lo largo de su historia se convirtió en una plataforma para la presentación de nuevas corrientes y propuestas artísticas. La institución estuvo vinculada a momentos importantes de la historia del arte europeo y fue escenario de la irrupción del fauvismo a comienzos del siglo XX.
En sus distintas ediciones, el Salón de Otoño recibió obras de destacados representantes del arte moderno, entre ellos Henri Matisse, Paul Gauguin, Paul Cézanne, Édouard Manet y Georges Rouault. Su permanencia durante más de un siglo lo ha convertido en un espacio de referencia para artistas de diferentes generaciones y procedencias.
Para esta edición, Vallardo Chávez presentará "FLORES DE NOBLEZA", una creación realizada con la particular técnica artística basada en monedas que caracteriza su trabajo. La pieza plantea un homenaje a la dignidad de los pueblos de América a través de una composición floral cargada de simbolismo.
La participación en ambos encuentros marca un nuevo capítulo en el recorrido internacional del artista hondureño, quien ha construido buena parte de su propuesta alrededor de elementos relacionados con la identidad latinoamericana y sus raíces. De Colombia a Francia, sus obras llevarán nuevamente referencias de Honduras a escenarios donde confluyen creadores de diferentes países.