Centro Cultural Infantil cumple 34 años y pide a SPS no dejarlo caer

San Pedro Sula, Honduras

El Centro Cultural Infantil (CCI) conmemora este 10 de septiembre su 34 aniversario con una historia marcada por el arte, la educación y la formación de generaciones de niños y jóvenes en San Pedro Sula. Desde su fundación, la institución se ha consolidado como un espacio dedicado a impulsar el talento y los valores a través de distintas disciplinas artísticas. Más de tres décadas después de abrir sus puertas, el CCI celebra su trayectoria mientras enfrenta uno de sus mayores desafíos: una crisis financiera derivada de la cancelación de fondos municipales. Pese a las dificultades, la institución mantiene sus actividades con el respaldo de sus maestros, padres de familia, empleados y la Junta Directiva de la Fundación Centro Cultural Infantil (FCCI), decididos a mantener vivo este proyecto cultural.

La historia del CCI comenzó a gestarse a inicios de la década de 1990, cuando un grupo de artistas e intelectuales sampedranos impulsó la creación de una biblioteca infantil. El proyecto fue tomando forma hasta convertirse oficialmente en el Centro Cultural Infantil el 10 de septiembre de 1992, con el propósito de acercar el arte y la cultura a la niñez de la ciudad. Entre quienes participaron en sus primeros pasos figuran reconocidos representantes de la cultura hondureña, entre ellos Marco Rietti, Julio Escoto, Helen Umaña y Marta Susana Prieto de Oviedo, además de otros ciudadanos comprometidos con la formación de las nuevas generaciones. La iniciativa contó también con el respaldo de la Municipalidad de San Pedro Sula y, posteriormente, con apoyo del Gobierno de Japón para el fortalecimiento de sus instalaciones y equipamiento. A lo largo de sus 34 años, el CCI amplió su propuesta hasta convertirse en un espacio de formación artística y educativa. Teatro, danza, música, pintura, artes plásticas, inglés, estimulación temprana y karate forman parte de las áreas que han permitido a niños y jóvenes explorar sus capacidades, desarrollar disciplina y descubrir nuevas formas de expresión. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La institución también incorporó la educación formal mediante su Escuela Bilingüe Cultural Infantil, ampliando así su labor más allá de los talleres artísticos. Su propuesta busca integrar conocimientos académicos, creatividad y valores, con una atención dirigida a menores de distintos sectores sociales.

Durante estas más de tres décadas, sus instalaciones han servido como punto de encuentro para estudiantes, docentes, artistas y familias. El CCI ha funcionado como semillero de talentos que posteriormente han encontrado caminos en diferentes ámbitos profesionales y artísticos, mientras sus escenarios y aulas se convierten cada año en espacios para mostrar el resultado del aprendizaje. Actualmente, el centro asegura atender a más de 300 niños y jóvenes al año y sostiene una labor que, además de beneficiar directamente a sus estudiantes, tiene impacto en las familias vinculadas con la institución. En medio de la actual dificultad económica, 28 familias de empleados dependen directamente de la continuidad del proyecto.