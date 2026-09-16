La caridad hecha persona: inicia la convocatoria del Premio Quetglas 2026

San Pedro Sula, Honduras

La Fundación Obras Sociales Vicentinas (OSOVI) presentó este miércoles 16 de septiembre la decimotercera edición del Premio Quetglas, una iniciativa que reconoce a hombres y mujeres cuya entrega desinteresada contribuye a transformar la vida de personas y comunidades en situación de vulnerabilidad. La convocatoria quedó oficialmente abierta durante una conferencia de prensa celebrada en el Salón Meza 23 del Club Hondureño Árabe, en San Pedro Sula. Con más de 40 años de trayectoria en Honduras y presencia en San Pedro Sula y Tegucigalpa, OSOVI desarrolla programas enfocados en educación, salud y acompañamiento a personas mayores. A través de estas iniciativas, la fundación atiende cada año a cientos de niños, jóvenes y familias que enfrentan diferentes condiciones de vulnerabilidad.

Bajo el lema “Un premio a la caridad hecha persona”, la edición 2026 busca identificar a quienes, desde el servicio cotidiano y muchas veces lejos de los reflectores, dedican su tiempo, recursos, capacidades y esfuerzos a mejorar las condiciones de vida de los demás. La convocatoria se desarrolla en sintonía con el Año Jubilar Mundial Franciscano y el Año Jubilar de la Santa Misión en Honduras. En este contexto, el Premio Quetglas pretende reconocer a personas cuyo compromiso con la solidaridad y el servicio las convierte en instrumentos de la caridad, siguiendo los valores y el ejemplo de Jesús, San Vicente de Paúl y el recordado padre Antonio Quetglas. El sacerdote vicentino dedicó años de su vida al servicio de las personas más necesitadas de Honduras. Su legado inspira una distinción que busca destacar a quienes brindan acompañamiento, consuelo, alimento, atención y esperanza a sectores que requieren apoyo para alcanzar una vida digna. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Una convocatoria para toda Honduras

OSOVI hizo un llamado a la ciudadanía hondureña para nominar a personas que, sin buscar reconocimiento público, han dejado una huella significativa en la vida de otras personas. La organización invita a mirar el entorno y reconocer a quienes trabajan por los niños, adultos mayores, personas enfermas y familias que atraviesan dificultades económicas o sociales. Las nominaciones estarán disponibles desde el 16 de septiembre hasta las 11:59 p. m. del domingo 25 de octubre de 2026, según la hora oficial de Honduras. Las personas interesadas deberán ingresar al sitio web www.premioquetglas.com, donde podrán consultar las bases de la convocatoria y completar el formulario correspondiente. De acuerdo con los requisitos establecidos, la convocatoria tiene alcance nacional y permite postular a hondureños o extranjeros que residan en el país. Los nominados deben tener al menos 15 años y haber desarrollado acciones de impacto y relevancia social que contribuyan a mejorar la integración y la calidad de vida de colectivos en situación de vulnerabilidad. Para participar, será necesario presentar una memoria que describa la labor realizada, el tiempo de acompañamiento a los beneficiarios, la singularidad o innovación de las acciones emprendidas y los resultados obtenidos. La selección también tomará en cuenta aspectos como el impacto social, la evidencia de los resultados, la relevancia de la labor, la aplicación de valores cristianos y vicentinos, así como las posibles alianzas con personas o instituciones. Entre los criterios también se contempla la posibilidad de replicar el proyecto en otras necesidades sociales. El premio está dirigido exclusivamente a personas naturales, no a instituciones ni fundaciones. Además, no se trata de una distinción póstuma y no podrán participar personas o familiares relacionados de cualquier forma con OSOVI.

Una gala para celebrar la solidaridad