Risas, caos y mucho talento: “La obra que sale mal” llega al teatro Saybe

El Círculo Teatral Sampedrano celebra su 57 aniversario llevando al escenario del Teatro Francisco Saybe la divertida comedia La obra que sale mal, una puesta en escena donde los accidentes, los enredos y los imprevistos se convierten en los grandes protagonistas de una noche pensada para arrancar carcajadas.
Ambientada en los años 20 y construida como una obra dentro de otra obra, la historia gira alrededor de un asesinato ocurrido en la mansión Haversham. Pero mientras los personajes intentan resolver el misterio, el montaje comienza a desmoronarse de la manera más inesperada.
Para Meily Sánchez, directora del Círculo Teatral Sampedrano, precisamente ahí está parte del encanto: “Siempre hay algo que sale mal, así que son bienvenidos”. Y si hasta en el ensayo general hubo imprevistos, el público puede prepararse para una función en la que cualquier cosa puede suceder.
Detrás de las risas también existe un intenso trabajo actoral. Julio Ávila, uno de los protagonistas, destacó que esta experiencia ha sido especialmente gratificante por la convivencia del elenco y la oportunidad de ofrecer un espectáculo a la comunidad.
Guillermo Romero, por su parte, asumió el reto de interpretar dos personajes, el director Chris Bean y el inspector Carter, una tarea que le exigió memorizar numerosos diálogos y dominar el preciso timing de la comedia. “La gente cree que el drama es difícil, no, hacer reír a la gente es muy difícil”, comentó, dejando claro que detrás de cada carcajada existe mucho ensayo y disciplina.
Y vaya que preparación no les ha faltado. El elenco dedicó aproximadamente tres meses al montaje, con ensayos de tres a cuatro horas, entre cuatro y cinco días por semana.
Además de aprender textos y movimientos, los actores tuvieron que enfrentarse a una particularidad de esta producción: la comedia física, donde los golpes, accidentes y situaciones absurdas forman parte de la historia.
Para Guillermo, interpretar este género representa un desafío especial, sobre todo porque implica abandonar por unas horas la personalidad y profesión de la vida cotidiana para convertirse en personajes completamente distintos.
Con esta producción, el Círculo Teatral Sampedrano no solo conmemora más de cinco décadas de trayectoria, sino que reafirma su compromiso con el arte y la cultura de San Pedro Sula.
La compañía, que reconoce el legado de don José Francisco Saybe y el respaldo permanente de la comunidad y los medios de comunicación, apuesta por una historia capaz de entretener, sorprender y, al final, dejar también un mensaje en el corazón de los espectadores.
La obra que sale mal se presenta de jueves a sábado a las 8:00 p. m. y domingos a las 5:00 p. m. en el Teatro Francisco Saybe. Así que ya lo sabe: si busca una noche de teatro, misterio y muchas carcajadas, aquí tiene una cita donde lo único realmente seguro es que... algo va a salir mal.