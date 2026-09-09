Risas, caos y mucho talento: “La obra que sale mal” llega al teatro Saybe

El Círculo Teatral Sampedrano celebra su 57 aniversario llevando al escenario del Teatro Francisco Saybe la divertida comedia La obra que sale mal, una puesta en escena donde los accidentes, los enredos y los imprevistos se convierten en los grandes protagonistas de una noche pensada para arrancar carcajadas. Ambientada en los años 20 y construida como una obra dentro de otra obra, la historia gira alrededor de un asesinato ocurrido en la mansión Haversham. Pero mientras los personajes intentan resolver el misterio, el montaje comienza a desmoronarse de la manera más inesperada. Para Meily Sánchez, directora del Círculo Teatral Sampedrano, precisamente ahí está parte del encanto: “Siempre hay algo que sale mal, así que son bienvenidos”. Y si hasta en el ensayo general hubo imprevistos, el público puede prepararse para una función en la que cualquier cosa puede suceder.

Detrás de las risas también existe un intenso trabajo actoral. Julio Ávila, uno de los protagonistas, destacó que esta experiencia ha sido especialmente gratificante por la convivencia del elenco y la oportunidad de ofrecer un espectáculo a la comunidad. Guillermo Romero, por su parte, asumió el reto de interpretar dos personajes, el director Chris Bean y el inspector Carter, una tarea que le exigió memorizar numerosos diálogos y dominar el preciso timing de la comedia. “La gente cree que el drama es difícil, no, hacer reír a la gente es muy difícil”, comentó, dejando claro que detrás de cada carcajada existe mucho ensayo y disciplina. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

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