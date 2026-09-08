El príncipe George comienza una nueva etapa escolar en Eton

Londres . El príncipe George, segundo en la línea de sucesión al trono británico, comienza este martes una nueva etapa de su educación en Eton College , uno de los colegios privados más prestigiosos del Reino Unido, donde estudiaron su padre, el príncipe William, y su tío, el príncipe Harry.

George, de 13 años, se incorpora como interno a esta institución histórica, situada en el condado de Berkshire, cerca de Windsor, después de haber estudiado en Lambrook, el colegio privado al que también acuden sus hermanos, la princesa Charlotte, de 11 años, y el príncipe Louis, de 8.

La llegada del príncipe en su primer día fue recogida por solo unos pocos medios seleccionados, entre ellos la BBC, que mostró al adolescente entrando al centro flanqueado por sus padres, William y Katherine.

Se espera que en el futuro no haya excesiva cobertura mediática de sus actividades en las instalaciones del colegio y en el pueblo de Eton.

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