CREER celebra noche de esperanza por la neurodiversidad

San Pedro Sula, Honduras. En el piso 8 de la Torre Banpaís se llevó a cabo la esperada gala benéfica "La magia de CREER", organizada por el CREER (Centro de Rendimiento Educativo Especial Renacer) institución que desde hace más de 20 años brinda atención y terapias a niños con autismo y otras condiciones de neurodesarrollo.

Actualmente, CREER, cuyas instalaciones están ubicadas en la colonia Los Álamos de San Pedro Sula, tiene una lista de espera de aproximadamente 180 familias que buscan acceder a sus servicios.

Carolina Vélez, miembro de la junta directiva, destacó la importancia de esta iniciativa: “Nuestro compromiso es apoyar a las familias que no pueden pagar por una terapia o un acompañamiento en el neurodesarrollo de sus hijos. Queremos crecer para poder dar cobertura a más niños y familias que nos necesitan”.

La gala ofreció una experiencia sensorial única, con gastronomía y pastelería, todo esto bajo la dirección del chef Gerardo Trejo.

Además, los distinguidos invitados disfrutaron de presentaciones artísticas que acompañaron la velada. Desde Costa Rica llegó el ilusionista Diego Vargas, quien se encargó de entretener a los presentes con varios trucos de magia.