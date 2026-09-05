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CREER celebra noche de esperanza por la neurodiversidad

La gala, que se llevó a cabo en la Torre Banpaís, reunió a empresarios, familias y colaboradores con el objetivo de recaudar fondos para ampliar la atención a niños con autismo y neurodivergencias.

  • Actualizado: 05 de septiembre de 2026 a las 10:55 -
  • Daniela Ramos
CREER celebra noche de esperanza por la neurodiversidad

Ligia Castro con Ana Serrano y Carolina Vélez, quienes forman parte de la junta directiva de CREER.

 Fotos: Moisés Valenzuela.

San Pedro Sula, Honduras. En el piso 8 de la Torre Banpaís se llevó a cabo la esperada gala benéfica "La magia de CREER", organizada por el CREER (Centro de Rendimiento Educativo Especial Renacer) institución que desde hace más de 20 años brinda atención y terapias a niños con autismo y otras condiciones de neurodesarrollo.

Actualmente, CREER, cuyas instalaciones están ubicadas en la colonia Los Álamos de San Pedro Sula, tiene una lista de espera de aproximadamente 180 familias que buscan acceder a sus servicios.

Carolina Vélez, miembro de la junta directiva, destacó la importancia de esta iniciativa: “Nuestro compromiso es apoyar a las familias que no pueden pagar por una terapia o un acompañamiento en el neurodesarrollo de sus hijos. Queremos crecer para poder dar cobertura a más niños y familias que nos necesitan”.

La gala ofreció una experiencia sensorial única, con gastronomía y pastelería, todo esto bajo la dirección del chef Gerardo Trejo.

Además, los distinguidos invitados disfrutaron de presentaciones artísticas que acompañaron la velada. Desde Costa Rica llegó el ilusionista Diego Vargas, quien se encargó de entretener a los presentes con varios trucos de magia.

Desde Costa Rica llegó el ilusionista Diego Vargas, quien se encargó de entretener a los presentes con varios trucos de magia.

Desde Costa Rica llegó el ilusionista Diego Vargas, quien se encargó de entretener a los presentes con varios trucos de magia.

(Fotos: Moisés Valenzuela.)

A la gala asistieron colaboradores habituales y representantes de empresas locales, con la intención de sumar nuevos aliados que fortalezcan la misión del centro.

De igual manera, la gala buscó sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de creer en la comunidad autista y en la inclusión. CREER reafirma así su visión de ser un referente en la atención integral de la neurodiversidad en Honduras.

Los interesados en apoyar pueden contactar al centro a través de su cuenta de Instagram @centrocreer o al correo electrónico rpcreer@yahoo.com.

Carolina Vélez, miembro de la junta directiva, se mostró visiblemente emocionada y compartió su experiencia como madre de una pequeña con autismo.

Carolina Vélez, miembro de la junta directiva, se mostró visiblemente emocionada y compartió su experiencia como madre de una pequeña con autismo.

 (Fotos: Moisés Valenzuela.)

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Daniela Ramos
Daniela Ramos
daniela.ramos@laprensa.hn

Periodista multimedia, graduada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Con experiencia en periodismo de entretenimiento.

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