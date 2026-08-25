Así fue la “Seniors entrance” de Kiddy Kat & Morazzanni

San Pedro Sula. Existen días o eventos que quedan marcados en la memoria para siempre, y para los Seniors de la promoción 2027 de Kiddy Kat & Morazzanni, el inicio de su último año de colegio será uno de esos momentos.

Para comenzar la jornada, los jovencitos se reunieron con sus seres queridos en el estacionamiento del Comisariato Los Andes, en esta ciudad. Ahí fue el punto de partida donde luego comenzarían con un colorido y alegre recorrido por las calles de la Avenida Circunvalación hasta arribar a las instalaciones del centro educativo.

Los chicos iban bailando y saltando con júbilo mientras eran seguidos en una caravana de vehículos decorados con globos y mensajes de cariño para los próximos bachilleres.

Una vez que llegaron a su querida escuela, los adolescentes bajaron del vehículo, tipo rastra, y corrieron con emoción hacia las canchas para ofrecer un show musical.