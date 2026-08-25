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Así fue la “Seniors entrance” de Kiddy Kat & Morazzanni

Los estudiantes de último año celebraron con todo su esperado regreso a los salones de clases. También elevaron una oración a Dios para bendecir este período.

  • Actualizado: 25 de agosto de 2026 a las 15:32 -
  • Daniela Ramos
Así fue la “Seniors entrance” de Kiddy Kat & Morazzanni

Así fue el momento cuando los chicos de último año ingresaron a las instalaciones de la escuela.

Fotos: Moisés Valenzuela

San Pedro Sula. Existen días o eventos que quedan marcados en la memoria para siempre, y para los Seniors de la promoción 2027 de Kiddy Kat & Morazzanni, el inicio de su último año de colegio será uno de esos momentos.

Para comenzar la jornada, los jovencitos se reunieron con sus seres queridos en el estacionamiento del Comisariato Los Andes, en esta ciudad. Ahí fue el punto de partida donde luego comenzarían con un colorido y alegre recorrido por las calles de la Avenida Circunvalación hasta arribar a las instalaciones del centro educativo.

Los chicos iban bailando y saltando con júbilo mientras eran seguidos en una caravana de vehículos decorados con globos y mensajes de cariño para los próximos bachilleres.

Una vez que llegaron a su querida escuela, los adolescentes bajaron del vehículo, tipo rastra, y corrieron con emoción hacia las canchas para ofrecer un show musical.

Los jóvenes llegaron en un vehículo tipo rastra, donde iban bailando y saltando de felicidad.

Los jóvenes llegaron en un vehículo tipo rastra, donde iban bailando y saltando de felicidad.

(Fotos: Moisés Valenzuela)

Pero no todo fue baile, fotografías o música, los jovencitos también participaron en un emotivo programa en el cual la licenciada Glenda Suyapa Dubón, directora de la institución, les dio una cálida bienvenida.

Asimismo, los estudiantes, familiares y miembros de la comunidad educativa elevaron una oración al Creador para bendecir este nuevo año escolar.

Un grupo de los seniors participó en un cuadro de baile para el cual lucieron camisetas de las diferentes selecciones de fútbol.

Un grupo de los "seniors" participó en un cuadro de baile para el cual lucieron camisetas de las diferentes selecciones de fútbol.

(Fotos: Moisés Valenzuela)

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Daniela Ramos
Daniela Ramos
daniela.ramos@laprensa.hn

Periodista multimedia, graduada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Con experiencia en periodismo de entretenimiento.

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