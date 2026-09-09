Noruega despide al rey Harald y recibe al nuevo monarca Haakon VIII

Oslo . Noruega dio este miércoles el último adiós al rey Harald V, fallecido el 28 de agosto a los 89 años, y dio la bienvenida al nuevo monarca, Haakon VIII, arropado en este día no solo por las principales monarquías, sino también por decenas de millas de personas que siguieron tanto el cortejo fúnebre como el funeral de Estado y la posterior salida al balcón de la familia real. Los más madrugadores se apostaron ya desde las 06.00 hora local a lo largo del recorrido de algo más de un kilómetro, protegido por unos 1.900 militares y decorado con banderas de Noruega a media asta, que iba a recorrer el féretro desde el Palacio Real hasta la Catedral de Oslo, donde a las 13.00 hora local comenzaba el funeral. "Todos querían mucho al rey", explicó a EFE Anna, que siguió el funeral junto a sus amigas a través de las pantallas instaladas cerca de la catedral y que, terminada la ceremonia, caminó hasta el Palacio para no perderse la salida al balcón de la familia real. Bruno, un brasileño de São Paulo que se encuentra de visita en Oslo, aseguró a EFE que, aunque no sabe noruego, el funeral le pareció "muy bonito y conmovedor". "Creo que hay cosas para las que no necesitas entender el idioma", afirmó. Lea: El nuevo rey noruego elige el nombre de Haakon VIII y su lema Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Realeza europea y extranjera

En la procesión fúnebre, que comenzó al mediodía, marchaban detrás del féretro el rey Haakon VIII; la princesa heredera Ingrid Alexandra; su hermano, el príncipe Sverre Magnus; y la princesa Marta Luisa, hermana mayor del nuevo monarca, mientras que la reina Mette-Marit, convaleciente todavía por su reciente trasplante de pulmón, y la viuda de Harald, la reina Sonia, cubrieron el recorrido en coche. También participaron en el cortejo los miembros de otras casas reales europeas y extranjeras, entre ellos Felipe VI, uno de los padrinos de la princesa heredera noruega, y Letizia de España, así como varios jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Según la Policía, hasta 53.000 personas se habían congregado a lo largo del recorrido en esta jornada, que comenzó soleada, para ver el paso del cortejo fúnebre, mientras que en el centro de la ciudad había unas 181.000 y en la zona periférica, 224.000.

Discursos, oraciones y flores para Harald

Durante el funeral en la catedral, que acogió a 850 invitados, el presidente del Parlamento, Masud Gharahkhani, y el primer ministro, Jonas Gahr Støre, pronunciaron discursos en memoria del difunto rey, mientras que la princesa heredera de Suecia, Victoria, ahijada de Harald, leyó una oración de San Francisco de Asís. Entre las coronas de flores destacaba la palabra "gracias", dedicada a Harald por el rey Haakon VIII, Mette-Marit, sus dos hijos en común y Marius Borg Høiby, el hijo de soltera de la reina, que se encuentra en arresto domiciliario mientras se resuelve un recurso a su condena a cuatro años de prisión por dos violaciones y otros delitos. Durante la ceremonia, el rey tenía los ojos vidriosos y la princesa heredera tuvo que secarse las lágrimas con un pañuelo, mientras que la reina Sonia se levantó y depositó una rosa roja sobre el féretro de su difunto marido, se llevó la mano al corazón, retrocedió unos pasos y se inclinó ante el que fue su gran amor durante casi 70 años. Tras el funeral, el féretro de Harald fue trasladado al castillo de Akershus en una procesión en la que Haakon VIII estuvo arropado por el rey de Suecia, Carlos XVI Gustavo, y el de Dinamarca, Federico X. En el Mausoleo Real de esta fortaleza del siglo XIV, el difunto monarca recibió sepultura en una ceremonia privada en la que participaron autoridades noruegas y extranjeras, así como representantes de monarquías, como los reyes de España.

Fin del luto e inicio simbólico del nuevo reinado