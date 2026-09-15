México conmemora en San Pedro Sula 216 años de su Independencia

San Pedro Sula. El Consulado de México en San Pedro Sula conmemoró el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México con una recepción que se llevó a cabo el lunes 14 de septiembre en el Salón Napoleón del Centro de Convenciones del Hotel Copantl.

La actividad reunió a autoridades hondureñas, representantes del cuerpo consular, miembros de la comunidad mexicana y amigos de México en Honduras, en una jornada dedicada a recordar la lucha por la libertad y la soberanía del pueblo mexicano.

Durante la celebración, el titular del Consulado de México en San Pedro Sula, Santiago Mateos Cibrián , destacó la importancia de recordar a las mujeres y hombres que participaron en la gesta independentista, muchos de ellos anónimos, quienes contribuyeron con valentía y entrega a la construcción de una nación libre y soberana.

Asimismo, ampliando sus felicitaciones a Honduras ya las demás naciones centroamericanas que también conmemoran sus respectivos aniversarios de independencia durante estas fechas.

Cibrián resaltó los fuertes vínculos de amistad, solidaridad y cooperación que existen entre México y Honduras, señalando que ambos países mantienen una relación comercial importante y que existe voluntad de ampliar y diversificar los intercambios económicos, las inversiones y las oportunidades de desarrollo.

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