México conmemora en San Pedro Sula 216 años de su Independencia

San Pedro Sula. El Consulado de México en San Pedro Sula conmemoró el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México con una recepción que se llevó a cabo el lunes 14 de septiembre en el Salón Napoleón del Centro de Convenciones del Hotel Copantl.
La actividad reunió a autoridades hondureñas, representantes del cuerpo consular, miembros de la comunidad mexicana y amigos de México en Honduras, en una jornada dedicada a recordar la lucha por la libertad y la soberanía del pueblo mexicano.
Durante la celebración, el titular del Consulado de México en San Pedro Sula, Santiago Mateos Cibrián , destacó la importancia de recordar a las mujeres y hombres que participaron en la gesta independentista, muchos de ellos anónimos, quienes contribuyeron con valentía y entrega a la construcción de una nación libre y soberana.
Asimismo, ampliando sus felicitaciones a Honduras ya las demás naciones centroamericanas que también conmemoran sus respectivos aniversarios de independencia durante estas fechas.
Cibrián resaltó los fuertes vínculos de amistad, solidaridad y cooperación que existen entre México y Honduras, señalando que ambos países mantienen una relación comercial importante y que existe voluntad de ampliar y diversificar los intercambios económicos, las inversiones y las oportunidades de desarrollo.
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También destacó el crecimiento del turismo entre ambas naciones y la importancia de la ruta aérea México-San Pedro Sula de Aeroméxico, que está próxima a cumplir 20 años de operaciones.
En materia de cooperación, el Consulado informó sobre su participación en iniciativas como el programa Escuelas México, mediante el cual se brinda apoyo económico y académico a centros educativos hondureños que llevan nombres relacionados con el país azteca.
Como parte de la celebración, se desarrolló la tradicional ceremonia cívica del Grito de Dolores, encabezada por el cónsul Santiago Mateos Cibrián . El acto incluyó la recepción del lábaro patrio, el llamado simbólico a la independencia y, posteriormente, la entonación del Himno Nacional Mexicano.
Seguidamente, los asistentes disfrutaron de expresiones artísticas y culturales con la presentación del Mariachi Progreso, Zorzales de Sula, Ballet Folklórico Dancestros, entre otros que amenizaron la velada con música y danzas mexicanas.
Asimismo, la deliciosa gastronomía fue uno de los elementos favoritos de los invitados, quienes se deleitaron con un amplio menú al estilo mexicano, como tacos, quesadillas, chilaquiles, chicharrones, jalapeños, bebidas naturales y bebidas alcohólicas, entre muchas opciones más.
Esta fue una noche inolvidable, llena de elegancia, historia y tradiciones mexicanas que fomentan el apoyo entre dos países latinoamericanos para seguir creciendo.