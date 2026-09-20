Alumnos del Centro Cultural Sampedrano destacan en la IX edición de Global MUN y el World AI Challenge

Los estudiantes del Centro Cultural Sampedrano (CCS) demostraron sus conocimientos, liderazgo y capacidad para responder a los desafíos actuales durante la IX edición de Global MUN y el World AI Challenge, realizado de manera virtual. El estudiante Kenneth Reconco fue reconocido como Best Diplomat, asimismo, la alumna Sophie Martínez recibió Honorable Mention en Global MUN. Los estudiantes que, junto a sus maestros, representaron al CCS en el World AI Challenge obtuvieron el primer lugar a nivel internacional.

El World AI Challenge es una iniciativa que promueve el uso ético y práctico de la inteligencia artificial para crear soluciones sostenibles. La participación de los estudiantes les permitió aplicar sus conocimientos, trabajar en equipo y demostrar su capacidad para desarrollar propuestas frente a retos del mundo actual. Como parte de la celebración de estos importantes resultados, los estudiantes y docentes compartieron un encuentro especial con miembros de la Junta Directiva del Centro Cultural Sampedrano. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse