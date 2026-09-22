Valmoral fortalece las habilidades de líderes empresariales en SPS

San Pedro Sula, Honduras

Con el propósito de fortalecer las capacidades de quienes dirigen equipos de trabajo, la Asociación Hondureña al Rescate de los Valores y la Moral (VALMORAL) desarrolló el taller "Liderazgo de Personas de acuerdo a su Nivel de Conciencia", una jornada de formación dirigida a líderes de sus Empresas Miembros Benefactoras. La actividad se realizó en el Salón Las Islas del Hotel Copantl, en San Pedro Sula, donde representantes de distintas empresas participaron en una jornada enfocada en el crecimiento personal y profesional. La capacitación estuvo a cargo del expositor Nery López.

Desde el inicio, los participantes compartieron un espacio de café previo a una jornada que se extendió durante toda la jornada matutina. El encuentro permitió combinar conceptos, reflexión y herramientas prácticas orientadas a mejorar la manera en que los líderes comprenden y acompañan a sus colaboradores. Uno de los principales objetivos del taller fue ayudar a los participantes a identificar las motivaciones y necesidades de las personas que integran sus equipos. A partir de ello, se planteó la importancia de adaptar los estilos de gestión para ejercer un liderazgo más consciente, empático, claro y efectivo. Durante la capacitación también se abordaron aspectos relacionados con el liderazgo consciente y la diferencia entre autoridad, influencia y acompañamiento. Los asistentes analizaron el papel del líder como observador de los comportamientos de su equipo y reflexionaron sobre cómo sus propias decisiones y nivel de conciencia pueden influir en la cultura de una organización. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El autoconocimiento ocupó otro espacio importante dentro del programa. Los participantes trabajaron en la identificación de sus valores personales y profesionales, así como en el reconocimiento de creencias limitantes y patrones de reacción que pueden surgir frente a situaciones de presión, conflicto o incertidumbre. La gestión emocional y la coherencia entre lo que un líder piensa, dice y hace también formaron parte de los contenidos. La capacitación planteó estas herramientas como elementos fundamentales para construir relaciones laborales basadas en la confianza, la responsabilidad y el respeto.