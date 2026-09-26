EXPOMÓVIL 2026 arranca en SPS con una noche de encuentros y celebración

San Pedro Sula, Honduras

San Pedro Sula volvió a convertirse en punto de encuentro para representantes de la industria automotriz hondureña con la inauguración de EXPOMÓVIL 2026, cuya segunda edición en la ciudad arrancó con un cóctel que reunió a empresarios, ejecutivos, invitados especiales y aliados estratégicos. La velada, celebrada en Expocentro, sirvió como antesala para el inicio oficial de la feria, que se desarrolla del 25 al 27 de septiembre y congrega a más de 40 marcas de vehículos, motocicletas y camiones. El encuentro combinó el carácter empresarial del evento con un ambiente de celebración y camaradería. La actividad fue encabezada por representantes de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Vehículos Automotores y Afines (AHDIVA), quienes compartieron con miembros de la industria y personalidades vinculadas al sector. El tradicional corte de cinta marcó uno de los momentos centrales de la noche y oficializó la apertura de EXPOMÓVIL 2026 en San Pedro Sula.

Entre los asistentes estuvieron Jorge Luis Pérez, representante de Grupo Q; José Luis Ramírez, de Yude Canahuati; Karim Qubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC); Antonio Larín, presidente de AHDIVA; Antonio Palacio, de Grupo Flores; Juan Carlos Cáceres, de Camiones HINO Honduras; y María Eugenia Fernández, directora ejecutiva de AHDIVA. La conducción del evento estuvo a cargo de la periodista hondureña Andrea Hernández, quien acompañó el desarrollo del programa y cedió la palabra a varios de los representantes invitados. Sus intervenciones coincidieron en destacar el esfuerzo conjunto que hizo posible la realización de esta nueva edición de la feria. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Durante sus mensajes también hubo espacio para expresar agradecimiento a Dios, a los colaboradores de las distintas empresas y a quienes participaron en la organización de EXPOMÓVIL. Los invitados resaltaron el trabajo realizado detrás de escena para concretar un evento que busca reunir en un mismo espacio a las principales firmas del mercado automotor. Otro de los reconocimientos de la noche estuvo dirigido a Karim Qubain, a quien se agradeció su colaboración durante el proceso de organización y preparación de esta edición. Su participación fue destacada como parte del respaldo necesario para sacar adelante una iniciativa que reúne a diferentes actores del sector empresarial sampedrano. Con una atmósfera marcada por los encuentros entre colegas, conversaciones y saludos entre representantes de distintas compañías, el cóctel se convirtió también en una oportunidad para estrechar vínculos dentro de una industria que mantiene una importante presencia en la economía nacional.