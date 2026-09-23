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Arte, libros y lectura: SPS tendrá tres actividades culturales gratuitas

Literatura, lectura infantil y artes visuales forman parte de la nueva agenda gratuita del Centro Cultural Sampedrano, que durante los próximos días ofrecerá tres actividades abiertas al público

  • Actualizado: 23 de septiembre de 2026 a las 10:55 -
  • Jairo Martinez Garay
Arte, libros y lectura: SPS tendrá tres actividades culturales gratuitas

La artista Ninfa Espinoza junto a una de sus obras en el Salón Nacional de Arte 2025 del Centro Cultural Sampedrano.

Foto: Instagram @ninfaespinoza_
San Pedro Sula, Honduras

San Pedro Sula tendrá en los próximos días una agenda cultural abierta para toda la comunidad. El Centro Cultural Sampedrano (CCS) prepara tres actividades gratuitas que reunirán literatura, lectura infantil y artes visuales en distintos espacios de la institución, con propuestas dirigidas a públicos de diferentes edades.

La programación comenzará este jueves 24 de septiembre con la presentación de "Divinamente Imperfectos", libro escrito por Marco Tulio Monzón, a partir de las 6:30 p. m. El encuentro se desarrollará en la Biblioteca Pública Benjamin Franklin del CCS y ofrecerá al público la oportunidad de conocer de cerca esta nueva propuesta editorial.

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Monzón Cruz es conferencista, consultor, asesor de alto rendimiento y escritor con actividad profesional en Honduras y otros países de Centroamérica. Su trayectoria también incluye la coautoría del libro superventas "Identidad de Coach", mientras que en "Divinamente Imperfectos" aborda temas vinculados con el liderazgo, la vulnerabilidad y la transformación de la cultura organizacional.

La segunda actividad de la agenda estará especialmente dedicada a los más pequeños. El sábado 26 de septiembre, a las 9:00 a. m., la Biblioteca Pública Benjamin Franklin recibirá "¡Caperucita Roja!", una historia para imaginar, descubrir y compartir, actividad de lectura dirigida a niños mayores de 5 años.

La propuesta busca acercar a la niñez al mundo de los libros mediante una experiencia pensada para estimular la imaginación y el gusto por la lectura. Al igual que el resto de las actividades anunciadas por el CCS, la participación será gratuita y estará abierta al público, aunque requiere registro previo.

La agenda continuará el jueves 1 de octubre con una propuesta dedicada a las artes visuales. La Galería Colibrí del Centro Cultural Sampedrano será escenario de la exposición "Intercambios cotidianos", de la artista plástica hondureña Ninfa Espinoza, cuya inauguración está programada para las 6:30 p. m.

En esta muestra, Espinoza dirige su mirada hacia escenas de la vida cotidiana desde una perspectiva contemporánea. Su propuesta artística explora situaciones y espacios cercanos para construir una interpretación visual en la que convergen las experiencias personales, el entorno urbano y aquellos elementos que forman parte de la memoria colectiva.

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La exposición Intercambios cotidianos, de Ninfa Espinoza, será inaugurada el 1 de octubre en la Galería Colibrí.

La exposición "Intercambios cotidianos", de Ninfa Espinoza, será inaugurada el 1 de octubre en la Galería Colibrí.

 (Foto: Instagram @ninfaespinoza_)

Nacida en 1992 y radicada en San Pedro Sula, Ninfa Espinoza se ha desarrollado dentro de la escena de las artes visuales contemporáneas hondureñas. Su trabajo se caracteriza por abordar la cotidianidad, el espacio urbano y la memoria colectiva, elementos que también encuentran un lugar central en su próxima exposición individual.

Los interesados en participar en las actividades gratuitas pueden realizar su registro a través del formulario habilitado por el Centro Cultural Sampedrano. Además, quienes asistan a los eventos en la Biblioteca Pública Benjamin Franklin cuentan con la posibilidad de utilizar el parqueo gratuito de la institución, sujeto a disponibilidad.

Literatura, imaginación y pintura se encontrarán así en una programación que busca mantener activo el movimiento cultural de San Pedro Sula. Con tres actividades de acceso libre, el CCS invita a niños, jóvenes, adultos, lectores y amantes del arte a acercarse a sus espacios y formar parte de estas experiencias.

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Jairo Martinez Garay
Jairo Martinez Garay
Periodista

Periodista de sociales, cultura, tecnología, entretenimiento y espectáculos. Graduado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS). Desde 2022 es parte del equipo de Diario La Prensa para las plataformas multimedia e impreso.

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