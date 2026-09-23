Arte, libros y lectura: SPS tendrá tres actividades culturales gratuitas

San Pedro Sula, Honduras

La programación comenzará este jueves 24 de septiembre con la presentación de "Divinamente Imperfectos" , libro escrito por Marco Tulio Monzón, a partir de las 6:30 p. m. El encuentro se desarrollará en la Biblioteca Pública Benjamin Franklin del CCS y ofrecerá al público la oportunidad de conocer de cerca esta nueva propuesta editorial.

San Pedro Sula tendrá en los próximos días una agenda cultural abierta para toda la comunidad. El Centro Cultural Sampedrano (CCS) prepara tres actividades gratuitas que reunirán literatura, lectura infantil y artes visuales en distintos espacios de la institución, con propuestas dirigidas a públicos de diferentes edades.

Monzón Cruz es conferencista, consultor, asesor de alto rendimiento y escritor con actividad profesional en Honduras y otros países de Centroamérica. Su trayectoria también incluye la coautoría del libro superventas "Identidad de Coach", mientras que en "Divinamente Imperfectos" aborda temas vinculados con el liderazgo, la vulnerabilidad y la transformación de la cultura organizacional.

La segunda actividad de la agenda estará especialmente dedicada a los más pequeños. El sábado 26 de septiembre, a las 9:00 a. m., la Biblioteca Pública Benjamin Franklin recibirá "¡Caperucita Roja!", una historia para imaginar, descubrir y compartir, actividad de lectura dirigida a niños mayores de 5 años.

La propuesta busca acercar a la niñez al mundo de los libros mediante una experiencia pensada para estimular la imaginación y el gusto por la lectura. Al igual que el resto de las actividades anunciadas por el CCS, la participación será gratuita y estará abierta al público, aunque requiere registro previo.

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La agenda continuará el jueves 1 de octubre con una propuesta dedicada a las artes visuales. La Galería Colibrí del Centro Cultural Sampedrano será escenario de la exposición "Intercambios cotidianos", de la artista plástica hondureña Ninfa Espinoza, cuya inauguración está programada para las 6:30 p. m.

En esta muestra, Espinoza dirige su mirada hacia escenas de la vida cotidiana desde una perspectiva contemporánea. Su propuesta artística explora situaciones y espacios cercanos para construir una interpretación visual en la que convergen las experiencias personales, el entorno urbano y aquellos elementos que forman parte de la memoria colectiva.