Festival de Otoño regresa a SPS con tres domingos de diversión familiar

San Pedro Sula, Honduras

El espíritu del otoño llegará nuevamente a San Pedro Sula con la VIII edición del Festival de Otoño, una propuesta de Viveros Caracol que durante tres domingos reunirá emprendimiento local, gastronomía, música, talleres creativos, entretenimiento y actividades para disfrutar en familia. El encuentro se desarrollará los domingos 18 y 25 de octubre, así como el 1 de noviembre, en horario de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. La entrada general tendrá un valor de 100 lempiras y permitirá a los visitantes recorrer un espacio pensado para descubrir nuevas marcas y compartir distintas experiencias.

Uno de los principales atractivos será el Mercadito de Emprendedores, que permanecerá abierto durante las tres jornadas. Los asistentes encontrarán propuestas locales que incluyen bisutería, piezas de concreto, arte portable, productos ilustrados, velas de soya y otras creaciones elaboradas por emprendedores sampedranos. La primera jornada, el domingo 18 de octubre, comenzará a las 9:00 a. m. con el mercadito y la granjita, actividades que permanecerán disponibles hasta las 6:00 p. m. A partir de las 11:00 a. m. y hasta las 5:00 p. m. también habrá pintacaritas con Gigi Animaciones y Burbujas. La programación de esa fecha continuará a las 2:00 p. m. con el show del Mago Víctor y Jose Zúniga, mientras que de 3:30 a 5:30 p. m. se presentará Ferdinando Zornitta, completando una jornada con opciones para distintos públicos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El domingo 25 de octubre, el Festival de Otoño volverá a abrir sus puertas a las 9:00 a. m. con el Mercadito de Emprendedores y la granjita. La agenda creativa comenzará a las 10:00 a. m. con el primer taller "Autumn Painting by Stella", programado hasta el mediodía.

Durante esa misma jornada, de 11:00 a. m. a 5:00 p. m., se ofrecerán actividades de pintacaritas con Gigi Animaciones y Burbujhass. Por la tarde, el Mago Víctor y Jose Zúniga tomarán el escenario de 2:00 a 3:00 p. m., seguido por el segundo taller "Autumn Painting by Stella", de 3:30 a 5:30 p. m., acompañado de la presentación de Ella Rockwell Band. La tercera fecha, el domingo 1 de noviembre, mantendrá el mercadito y la granjita de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. Entre las actividades de la mañana estará el primer taller de Mikami Studio, de 10:00 a. m. a 12:00 p. m., mientras que el pintacaritas con Gigi Animaciones y Burbujhass estará disponible de 11:00 a. m. a 5:00 p. m. La programación continuará a las 2:00 p. m. con el Mago Víctor y José Zúniga. Posteriormente, de 3:30 a 5:30 p. m., se desarrollará el segundo taller de Mikami Studio, en paralelo con la presentación musical de Jazz Guitar Trio, que pondrá el toque sonoro a la última jornada.

Además de las actividades programadas, el festival ofrecerá espacios para juegos, fotografías y convivencia, así como opciones gastronómicas y diferentes propuestas comerciales. La combinación de arte, música, talleres y productos de emprendedores busca convertir cada domingo en una experiencia para compartir y, al mismo tiempo, apoyar el talento y los negocios locales.