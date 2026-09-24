  1. Inicio
  2. · Sociales

Festival de Otoño regresa a SPS con tres domingos de diversión familiar

El Festival de Otoño celebrará su VIII edición con tres jornadas de emprendimiento, gastronomía, música, talleres y actividades familiares en San Pedro Sula

  • Actualizado: 24 de septiembre de 2026 a las 14:15 -
  • Jairo Martinez Garay
Festival de Otoño regresa a SPS con tres domingos de diversión familiar

El evento tendrá emprendimiento local, gastronomía, música, talleres creativos, entretenimiento y actividades para disfrutar en familia.

 Foto: Festival de Otoño
San Pedro Sula, Honduras

El espíritu del otoño llegará nuevamente a San Pedro Sula con la VIII edición del Festival de Otoño, una propuesta de Viveros Caracol que durante tres domingos reunirá emprendimiento local, gastronomía, música, talleres creativos, entretenimiento y actividades para disfrutar en familia.

El encuentro se desarrollará los domingos 18 y 25 de octubre, así como el 1 de noviembre, en horario de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. La entrada general tendrá un valor de 100 lempiras y permitirá a los visitantes recorrer un espacio pensado para descubrir nuevas marcas y compartir distintas experiencias.

Valmoral fortalece las habilidades de líderes empresariales en SPS
Festival de Otoño regresa a SPS con tres domingos de diversión familiar
(Foto: Festival de Otoño)

Uno de los principales atractivos será el Mercadito de Emprendedores, que permanecerá abierto durante las tres jornadas. Los asistentes encontrarán propuestas locales que incluyen bisutería, piezas de concreto, arte portable, productos ilustrados, velas de soya y otras creaciones elaboradas por emprendedores sampedranos.

La primera jornada, el domingo 18 de octubre, comenzará a las 9:00 a. m. con el mercadito y la granjita, actividades que permanecerán disponibles hasta las 6:00 p. m. A partir de las 11:00 a. m. y hasta las 5:00 p. m. también habrá pintacaritas con Gigi Animaciones y Burbujas.

La programación de esa fecha continuará a las 2:00 p. m. con el show del Mago Víctor y Jose Zúniga, mientras que de 3:30 a 5:30 p. m. se presentará Ferdinando Zornitta, completando una jornada con opciones para distintos públicos.

El domingo 25 de octubre, el Festival de Otoño volverá a abrir sus puertas a las 9:00 a. m. con el Mercadito de Emprendedores y la granjita. La agenda creativa comenzará a las 10:00 a. m. con el primer taller "Autumn Painting by Stella", programado hasta el mediodía.

Festival de Otoño regresa a SPS con tres domingos de diversión familiar
(Foto: Festival de Otoño)

Durante esa misma jornada, de 11:00 a. m. a 5:00 p. m., se ofrecerán actividades de pintacaritas con Gigi Animaciones y Burbujhass. Por la tarde, el Mago Víctor y Jose Zúniga tomarán el escenario de 2:00 a 3:00 p. m., seguido por el segundo taller "Autumn Painting by Stella", de 3:30 a 5:30 p. m., acompañado de la presentación de Ella Rockwell Band.

La tercera fecha, el domingo 1 de noviembre, mantendrá el mercadito y la granjita de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. Entre las actividades de la mañana estará el primer taller de Mikami Studio, de 10:00 a. m. a 12:00 p. m., mientras que el pintacaritas con Gigi Animaciones y Burbujhass estará disponible de 11:00 a. m. a 5:00 p. m.

La programación continuará a las 2:00 p. m. con el Mago Víctor y José Zúniga. Posteriormente, de 3:30 a 5:30 p. m., se desarrollará el segundo taller de Mikami Studio, en paralelo con la presentación musical de Jazz Guitar Trio, que pondrá el toque sonoro a la última jornada.

Centro Cultural Infantil cumple 34 años y pide a SPS no dejarlo caer

Además de las actividades programadas, el festival ofrecerá espacios para juegos, fotografías y convivencia, así como opciones gastronómicas y diferentes propuestas comerciales. La combinación de arte, música, talleres y productos de emprendedores busca convertir cada domingo en una experiencia para compartir y, al mismo tiempo, apoyar el talento y los negocios locales.

Mapa del lugar donde se realizará el evento durante las tres jornadas.

Mapa del lugar donde se realizará el evento durante las tres jornadas.

(Foto: Viveros Caracol)

El Festival de Otoño se realizará en un terreno ubicado en la colonia Potosí, contiguo a la Escuela Internacional Sampedrana. Para llegar, los visitantes deberán subir por el bulevar Mario Catarino Rivas en dirección a la escuela, doblar a la izquierda después de la tranca de guardias y tomar la primera calle a la derecha. Las personas que no residan en la colonia deberán respetar la fila de ingreso, informar a los guardias que asistirán al festival y colocar de forma visible en el tablero del vehículo la identificación que les será entregada; el acceso estará limitado al área destinada al evento.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Jairo Martinez Garay
Jairo Martinez Garay
Periodista

Periodista de sociales, cultura, tecnología, entretenimiento y espectáculos. Graduado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS). Desde 2022 es parte del equipo de Diario La Prensa para las plataformas multimedia e impreso.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias