Feria EXPOTECH 2026: jóvenes que transforman ideas con innovación

San Pedro Sula. La feria tecnológica del Instituto Tecnológico de Excelencia Educativa, ITEE, EXPOTECH 2026 se convirtió en un espacio donde la imaginación y la técnica se unieran para dar vida a proyectos que buscan transformar la realidad. El evento se llevó a cabo del 23 de septiembre al 26 de septiembre.
Estudiantes de diferentes niveles de la institución presentaron propuestas que abarcaron desde la automatización hasta la sostenibilidad, demostrando que la innovación comienza en las aulas.
Proyectos como “Nous Intelligence”, una inteligencia artificial capaz de conversar en tiempo real sin necesidad de conexión a internet o como el "TechLife" donde el objetivo era crear un videojuego educativo e interactivo del Instituto Tecnológico de Excelencia Educativa que permitía recorrer las instalaciones, conocer las diferentes áreas y realizar talleres de aprendizaje de manera virtual.
Esta iniciativa demuestra que la IA no está diseñada para reemplazar a las personas, sino para apoyarlas en sus procesos de comunicación y aprendizaje.
Otro proyecto que llamó la atención fue la “Distribuidora de Alimentos para Pollos”, creada por Allison Ortíz y Elkin Sierra de onceavo grado. La máquina, controlada por un PLC y un servomotor, permite automatizar la alimentación de aves de manera eficiente y controlada.
Los estudiantes explicaron que su objetivo es facilitar el trabajo en granjas y optimizar el uso de recursos, aportando soluciones prácticas al sector agropecuario.
Formación y liderazgo con mirada al futuro
Además de los proyectos tecnológicos, la feria incluyó propuestas culturales y artísticas que resaltaron la creatividad integral de los jóvenes.
Los asistentes pudieron recorrer los diferentes stands, interactuar con los creadores y conocer de cerca el proceso detrás de cada idea.
La feria también sirvió como plataforma para que los estudiantes desarrollen habilidades de comunicación, liderazgo y trabajo en equipo.
La EXPOTECH 2026 también abrió la puerta a futuras colaboraciones con instituciones y empresas interesadas en apoyar el talento emergente.
Autoridades educativas y visitantes coincidieron en que este tipo de actividades fortalecen la formación académica y motivan a los jóvenes a seguir explorando nuevas áreas del conocimiento.
El proyecto ganador de la edición No. 39 ganará un viaje académico y formativo a las instalaciones de la NASA en Cabo Cañaveral, Florida.
Con entusiasmo y compromiso, la feria tecnológico dejó claro que la innovación no es solo un concepto, sino una práctica que los estudiantes ya están aplicando para construir un futuro mejor.