Feria EXPOTECH 2026: jóvenes que transforman ideas con innovación

San Pedro Sula. La feria tecnológica del Instituto Tecnológico de Excelencia Educativa, ITEE, EXPOTECH 2026 se convirtió en un espacio donde la imaginación y la técnica se unieran para dar vida a proyectos que buscan transformar la realidad. El evento se llevó a cabo del 23 de septiembre al 26 de septiembre. Estudiantes de diferentes niveles de la institución presentaron propuestas que abarcaron desde la automatización hasta la sostenibilidad, demostrando que la innovación comienza en las aulas. Proyectos como “Nous Intelligence”, una inteligencia artificial capaz de conversar en tiempo real sin necesidad de conexión a internet o como el "TechLife" donde el objetivo era crear un videojuego educativo e interactivo del Instituto Tecnológico de Excelencia Educativa que permitía recorrer las instalaciones, conocer las diferentes áreas y realizar talleres de aprendizaje de manera virtual.

Esta iniciativa demuestra que la IA no está diseñada para reemplazar a las personas, sino para apoyarlas en sus procesos de comunicación y aprendizaje. Otro proyecto que llamó la atención fue la “Distribuidora de Alimentos para Pollos”, creada por Allison Ortíz y Elkin Sierra de onceavo grado. La máquina, controlada por un PLC y un servomotor, permite automatizar la alimentación de aves de manera eficiente y controlada. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los estudiantes explicaron que su objetivo es facilitar el trabajo en granjas y optimizar el uso de recursos, aportando soluciones prácticas al sector agropecuario.

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