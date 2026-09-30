Marcela Morales presenta el libro: "Raíces que florecen", un viaje de introspección y esperanza

San Pedro Sula, Honduras. Radiante y muy emocionada, así lució la empresaria hondureña Marcela Morales durante la presentación de su libro: "Raíces que florecen", la cual se realizó en la cafetería y repostería, L'art Du Pain, de San Pedro Sula.
En dicho establecimiento se reunieron los familiares y amigos cercanos de la autora quienes le mostraron su apoyo y estuvieron atentos a cada palabra durante su disertación.
La reconocida dama de la sociedad sampedrana explicó que esta obra invita a "reconocer nuestras raíces, comprender las heridas del pasado y descubrir que nuestra historia no determina nuestro destino".
"Un libro que nos recuerda que, sin importar de dónde venimos, siempre podemos elegir florecer".
Una vez que finalizó su charla sobre los diferentes temas del libro, la escritora y sus invitados disfrutaron de deliciosos bocadillos, bebidas y por supuesto, de amenas pláticas.
"Raíces que florecen" está a la venta en Amazon y también hay opciones para envíos a nivel nacional. Si desea más información puede comunicarse al número de teléfono: 9462-4069.
Sobre la autora y su obra
Marcela Morales es una destacada escritora, empresaria y conferencista hondureña, esposa y madre de cuatro hijas.
A lo largo de su trayectoria, ha acompañado a personas y familias en la construcción de un futuro más protegido, promoviendo la prevención, la planificación y la toma de decisiones conscientes.
Su compromiso con el bienestar integral la llevó a profundizar en el crecimiento personal, el coaching y la comunicación como herramientas capaces de generar cambios reales.
En 2020 vivió una experiencia que transformó su manera de ver la vida y la impulsó a replantear sus prioridades, dejar atrás el “piloto automático” y avanzar hacia una vida con mayor propósito, gratitud y conexión con su fe.
De ese proceso de transformación nació “Raíces que Florecen”, su primer libro: una obra cercana, inspiradora y profundamente humana que invita a descubrir cómo las experiencias, las heridas y los desafíos pueden convertirse en raíces de fortaleza, aprendizaje y renovación.
A través de la historia de Catalina, Marcela acompaña a los lectores en un viaje de introspección y esperanza.
El libro invita a mirar la propia historia con nuevos ojos, reconciliarse con el pasado, reconocer la fortaleza interior y comprender que aceptar, sanar y comenzar de nuevo también son formas de crecer.
“Raíces que Florecen” es una lectura para quienes desean reencontrarse consigo mismos, superar etapas difíciles y recordar que siempre es posible volver a florecer.
Su mensaje de fe, familia, propósito, resiliencia y legado conecta con lectores que buscan inspiración y herramientas emocionales para avanzar con mayor claridad y esperanza.
Actualmente, Marcela combina su labor empresarial con su trabajo como escritora y conferencista, compartiendo un mensaje transformador que trasciende lo material y promueve una vida construida con intención, amor y propósito.
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