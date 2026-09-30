Marcela Morales presenta el libro: "Raíces que florecen", un viaje de introspección y esperanza

San Pedro Sula, Honduras. Radiante y muy emocionada, así lució la empresaria hondureña Marcela Morales durante la presentación de su libro: "Raíces que florecen", la cual se realizó en la cafetería y repostería, L'art Du Pain, de San Pedro Sula.

En dicho establecimiento se reunieron los familiares y amigos cercanos de la autora quienes le mostraron su apoyo y estuvieron atentos a cada palabra durante su disertación.

La reconocida dama de la sociedad sampedrana explicó que esta obra invita a "reconocer nuestras raíces, comprender las heridas del pasado y descubrir que nuestra historia no determina nuestro destino".

"Un libro que nos recuerda que, sin importar de dónde venimos, siempre podemos elegir florecer".

Una vez que finalizó su charla sobre los diferentes temas del libro, la escritora y sus invitados disfrutaron de deliciosos bocadillos, bebidas y por supuesto, de amenas pláticas.

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"Raíces que florecen" está a la venta en Amazon y también hay opciones para envíos a nivel nacional. Si desea más información puede comunicarse al número de teléfono: 9462-4069.