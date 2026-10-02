María Luisa Fernández presenta "La Bruja", su debut en la literatura hondureña

San Pedro Sula, Honduras

La literatura hondureña sumó una nueva voz con la presentación de "La Bruja", primera obra de la empresaria y comunicadora María Luisa Fernández, quien recientemente compartió su propuesta literaria durante un encuentro celebrado en Torre Banpaís, en San Pedro Sula. La autora fue la anfitriona de una velada que reunió a invitados especiales, entre ellos amistades cercanas y miembros del movimiento rotario sampedrano. El encuentro permitió acercar al público a una obra que nace de la inquietud de Fernández por contar historias desde una perspectiva propia. Aunque su trayectoria profesional se ha desarrollado principalmente en el ámbito empresarial, la comunicación y el periodismo económico y financiero, desde niña mantuvo el deseo de convertirse en escritora y dar forma a relatos en los que la realidad pudiera encontrarse con la ficción.

"La Bruja" se construye alrededor de un personaje femenino cuya historia de vida está atravesada por el amor, las pérdidas, los triunfos, las derrotas y las circunstancias que terminan poniendo a prueba sus decisiones. La propuesta literaria busca llevar al lector a un universo en el que las experiencias cotidianas adquieren matices de misterio y donde resulta difícil establecer con precisión dónde termina lo real y comienza la imaginación. Uno de los principales elementos de la obra es su vínculo con el folclore popular. Fernández toma como inspiración esas historias transmitidas de generación en generación en pueblos y comunidades pequeñas, donde personajes aparentemente comunes protagonizan acontecimientos extraordinarios, insólitos o difíciles de explicar. Desde esa perspectiva, "La Bruja" encuentra parte de su identidad en un imaginario cercano a la tradición oral hondureña.

La autora ha explicado que su primer libro nació de experiencias relacionadas con el éxito, la derrota y la pérdida de un ser querido. Esos elementos personales se transformaron en materia narrativa para construir una protagonista que enfrenta el destino y las circunstancias de una vida que, como plantea la propia obra, se va escribiendo con el paso del tiempo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La historia también se adentra en una dimensión amorosa. "La Bruja" presenta a una mujer determinada a conservar a su pareja y desarrolla, alrededor de esa intención, una relación marcada por la pasión, las decisiones y las pruebas que impone el destino. La obra combina así el componente sentimental con elementos de misterio y una mirada particular sobre las relaciones humanas. El debut de Fernández se incorpora a una tradición literaria hondureña con raíces profundas en la oralidad, los mitos, las leyendas y los relatos indígenas y mestizos. Esa herencia encontró posteriormente expresión escrita a través de autores como José Trinidad Reyes, Ramón Rosa, Juan Ramón Molina y Froylán Turcios, figuras fundamentales para el desarrollo de las letras nacionales. A lo largo de los años, otras voces ampliaron ese universo literario, entre ellas Alfonso Guillén Zelaya, Arturo Martínez Galindo y Rafael Heliodoro Valle. En la literatura contemporánea también destacan nombres como Roberto Sosa, Julio Escoto, Rigoberto Paredes, María Eugenia Ramos, Helen Umaña, Marvin Barahona y Eduardo Bähr, quienes han abordado desde distintas perspectivas temas vinculados con la memoria, la identidad, la realidad social, la naturaleza y la imaginación.