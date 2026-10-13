Selma Blair se declara inocente tras incidente en vuelo de Delta

NUEVA YORK. La actriz estadounidense Selma Blair se declaró inocente de dos cargos de agresión luego de ser detenida por un incidente ocurrido durante un vuelo de Delta Air Lines que cubría la ruta de Los Ángeles a Nueva York, según informes de medios estadounidenses. De acuerdo con las autoridades, el intérprete presuntamente intentó abrir la puerta de la cabina del avión y agredió a dos auxiliares de vuelo. Los informes señalan que habría mordido a una de ellas y golpeado a la otra. Según información del Tribunal Penal de Queens, Blair se declaró inocente de los cargos y quedó en libertad bajo una fianza de 20.000 dólares.

Abogado asegura que sufrió una emergencia médica

Durante una comparecencia judicial el lunes, el abogado de la actriz, Shawn Barnes, afirmó que Blair había abordado el avión después de largas jornadas de rodaje y que, durante el vuelo, sufrió una caída en la que se golpeó la cabeza. También señaló que no había tomado su medicación y que atravesaba una emergencia médica. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según la policía, después del aterrizaje la actriz también habría pateado a un agente que la trasladaba a un hospital y a una enfermera. Un representante de Blair declaró a la revista Variety que la artista sufrió una emergencia médica que derivó en la conducta reportada. Añadió que recibió atención médica inmediatamente después de aterrizar y que su estado de salud era estable. La Autoridad Portuaria confirmó la identidad de la actriz, mientras que una fuente citada por medios estadounidenses indicó que el FBI investiga el incidente ocurrido el domingo.

El vuelo aterrizó sin alteraciones operativas

El incidente ocurrió en un vuelo de Delta Air Lines con destino a Nueva York. Según los informes, agentes policiales esperaban en la puerta de embarque y acudieron tras el aterrizaje, cuando Blair fue detenida y trasladada a un hospital para una evaluación médica. Dos auxiliares de vuelo reportaron lesiones y, de acuerdo con la información difundida por medios estadounidenses, uno de ellos recibió atención hospitalaria. En un comunicado, Delta Air Lines reiteró que mantiene una política de tolerancia cero frente a los comportamientos conflictivos o ilegales y que la seguridad de los pasajeros y de la tripulación es su prioridad. Pese al incidente, el vuelo no registró alteraciones operativas y aterrizó en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Nueva York, alrededor de las 23:00, hora local, antes de la hora prevista.

Selma Blair tenía prevista una aparición en una convención