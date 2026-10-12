Selma Blair fue arrestada tras un incidente a bordo de un vuelo

La policía de la Autoridad Portuaria acudió al lugar, junto con agentes del FBI. La agencia federal declaró que investigaba una posible agresión ocurrida a bordo del avión.

El incidente ocurrió alrededor de las 23:00 a bordo del vuelo 938 de Delta Air Lines. Según una fuente policial, la tripulación tuvo que inmovilizar a Blair.

Dos auxiliares de vuelo resultaron heridos y una de ellas fue trasladada a un hospital, según la policía de la Autoridad Portuaria. Una fuente policial indicó que una de las trabajadoras sufrió una mordedura y la otra, una laceración.

La actriz Selma Blair fue arrestada tras un incidente ocurrido el domingo por la noche a bordo de un vuelo de Delta Air Lines que cubría la ruta entre Los Ángeles y el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Nueva York.

Blair, de quien el texto original indica que tiene 54 años, fue trasladada al Hospital Jamaica para una evaluación médica después del incidente. Según la fuente policial, mientras estaba en la ambulancia, presuntamente pateó a un agente de la policía de la Autoridad Portuaria. Una vez en el hospital, también habría agredido a una enfermera.

La actriz permanece bajo custodia, según la información proporcionada. "Selma sufrió una emergencia médica que derivó en la conducta denunciada. Al aterrizar, recibió atención médica inmediata y actualmente se encuentra en condición estable", declaró el abogado de Blair.

En las grabaciones de las comunicaciones del control de tráfico aéreo, el piloto solicitó la presencia de un médico personal a bordo del avión.

“Ah, tiene la nariz ensangrentada y también algunas marcas de mordeduras, así que no creo que necesitemos una ambulancia ni nada por el estilo, pero si podemos tener médico personal en la puerta de embarque para que les examine las heridas”, dijo el piloto en un audio publicado por ATC.com.

“Parece que la pasajera conflictiva también se golpeó la cabeza contra el mamparo o algo así, así que obviamente tendremos que hacer que la examinan, al igual que a la policía”, añadió.

“Delta tiene tolerancia cero ante comportamientos indisciplinados o ilegales, ya que la seguridad de nuestros clientes y tripulación siempre es lo primero”, declaró la indicada en un comunicado.

Blair ha participado en películas como Cruel Intentions, Legally Blonde (Legalmente rubia) y Hellboy, entre otras. En 2022, participó en el programa Dancing with the Stars. La actriz también ha hablado públicamente sobre su diagnóstico de esclerosis múltiple.