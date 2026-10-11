  1. Inicio
  2. · Espectáculos

Farruko vuelve al reggae con "Qué talento", una historia de atracción y deseo

En el tema participan los hondureños Ulloa (productor musical) y Smalldy (cineasta), y es una canción que mezcla el afrobeat con la esencia urbana que ha caracterizado al artista.

  • Actualizado: 11 de octubre de 2026 a las 19:07 -
  • Marisol Soto
Farruko vuelve al reggae con Qué talento, una historia de atracción y deseo

Farruko hizo el anuncio en sus redes sociales.

Farruko no descansa. El artista aterriza en la lista de novedades de la semana con Qué Talento, su nuevo sencillo, donde la seguridad de una mujer se convierte en el centro de una letra sobre el deseo y la fascinación. Para ponerle música, el puertorriqueño vuelve al reggae y lo combina con afrobeats y elementos de konpa.

La mezcla responde a una forma de entender su carrera que él mismo explica en el comunicado que acompaña al estreno: "Yo nunca he sentido que tengo que escoger un solo sonido.

Me gusta experimentar con lo que me inspira. ‘QUE TALENTO’ nació de ahí, de mezclar ritmos que me gustan y hacerlos míos. Al final, eso también es parte de quién soy como artista", dijo Farruko.

"Naruto Shadow Rising": el nuevo manga anunciado en la NY Comic Con 2026

En la producción participan Ghetto, el hondureño Ulloa, K4G y J Cross, mientras que el equipo de compositores incluye a Edgar Barrera y Rios, ambos ganadores del Latin GRAMMY.

La percusión da vida a una canción en la que el reggae conserva el protagonismo y cuyo estribillo utiliza la expresión que le da título como un piropo.

La historia se centra en esos detalles que parecen ocuparlo todo cuando alguien te gusta: una sonrisa, el pintalabios o cualquier gesto capaz de dejarte pensando en esa persona. También aparece una referencia al sol de Arizona, un lugar que tiene su espacio en el videoclip del lanzamiento.

Dirigido por Smalldy y grabado en el desierto de Arizona, el vídeo está protagonizado por coches, la velocidad y el motorsport, aficiones del cantante fuera de los escenarios. Los vehículos y los paisajes acompañan así una propuesta que conecta la canción con otra faceta de su vida.

Qué Talento se suma a los últimos movimientos de una trayectoria que se acerca a las dos décadas. Antes llegó Madrid, publicado en agosto, y también YAPAQUE, su colaboración con Greeicy y Steve Aoki. Un tema que alcanzó el número uno de las listas Latin Airplay y Latin Rhythm Airplay de Billboard.

Son tres temas con sonidos distintos que permiten seguir el recorrido reciente de Farruko. Esta vez, el punto de partida es el reggae y una historia de atracción, con espacio para incorporar otros ritmos que le inspiran.

Instagram

- Fuente: los40.com

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Marisol Soto
Marisol Soto
elsa.soto@laprensa.hn

Periodista multimedia y presentadora de noticias, graduada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Con experiencia en cobertura social y de espectáculos.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias